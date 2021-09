Les « beaux yeux bleus » de la princesse Diana étaient pleins de « tristesse » le jour du mariage, dit un ami | Royale | Nouvelles

La princesse de Galles a épousé le prince Charles le 29 juillet 1981 à la cathédrale Saint-Paul avec une audience télévisée estimée à 750 millions de personnes. Cependant, la relation du couple royal s’est effondrée et ils ont officiellement divorcé en 1996 après s’être séparés en 1992.

Alors que cela semblait être un mariage royal de conte de fées pour le public, selon un photographe royal, la princesse Diana a voulu l’annuler un jour avant la cérémonie.

“Mais, nous ne savions pas – comme nous le savons maintenant – que Diana voulait annuler le mariage la veille, et ce n’est que sa sœur Sarah qui a dit: ‘c’est trop tard maintenant, canard, ton visage est sur les torchons ‘”, a déclaré le photographe Kent Gavin au média australien 9Honey.

“Et quand elle l’a fait, pouvez-vous imaginer ce qu’elle a ressenti, sachant ce qui se passait avec Camilla ?

“Quand elle a marché dans l’allée, Camilla était deux rangées en arrière, vous pouvez donc imaginer ce qu’elle pensait.”

Le divorce officiel est intervenu juste un an après la tristement célèbre interview de Diana à la BBC, où elle a déclaré : “Nous étions trois dans ce mariage, donc c’était un peu surpeuplé.”

La photographe royale primée qui s’est rapprochée de Diana après son mariage a révélé que le jour de son mariage, il y avait une préfiguration de l’avenir tragique auquel le couple royal sera confronté.

Parlant du jour du mariage, M. Gavin a déclaré: “Je me souviens du jour, de ces beaux yeux bleus sous le voile et de la tristesse qui était là – elle était beaucoup plus heureuse quand elle est partie [the cathedral] et quand elle a vu la réaction de la foule.”

Au cours des 60 ans de carrière de M. Gavin en tant que photographe royal, il a développé des liens étroits avec de nombreux membres de la famille royale.

Cependant, il a déclaré qu’il s’entendait mieux avec la défunte princesse de Galles.

“Je suis allé partout avec elle”, a déclaré M. Gavin.

“Nous nous sommes beaucoup amusés – elle aimait mon accent cockney, nous avions toujours une petite plaisanterie où que nous soyons, c’était une relation de travail mais amicale.”

Le photographe a remporté d’innombrables prix, dont celui de photographe royal de l’année à sept reprises.

Il a également été nommé photographe royal de la décennie à deux reprises – dans les années 1980 et 1990.