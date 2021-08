Dans une nouvelle interview avec Heavy New York, Heidi Berger et Carla Harvey de BÉBÉS BOUCHER‘ ont discuté de la question de savoir s’ils estiment que le terme « femelle », qui est utilisé pour regrouper des groupes disparates en fonction de la présence d’une chanteuse ou d’une chanteuse, est habilitant ou restrictif. Carla dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je pense que ça rabaisse les hommes du groupe. Ce n’est pas parce que vous avez une chanteuse que vous êtes un groupe de métal féminin. Mais c’est comme ça. Et si ça amène quelqu’un à la porte et qu’il trouve notre musique à cause de ça, alors peu importe.”

Ajoutée Heidi: “Vous avez tout à fait raison à ce sujet, Carla. C’est quelque chose qui me dérange toujours, parce que Henri [Flury, BUTCHER BABIES guitarist and Heidi‘s boyfriend] est l’un des très rares bons guitaristes à huit cordes dans le métal — dans n’importe quel genre, vraiment. Et il n’obtient pas vraiment la reconnaissance qu’il mérite parce que les gens sont tellement concentrés sur : ‘Oh, c’est une femme.'”

Elle a poursuivi: “Je ne déteste pas nécessairement le terme – je ne m’en soucie plus vraiment. Lorsque nous avons commencé, bien sûr, nous nous disions:” Ne dites pas ça. ” Maintenant, je ne le considère pas comme une chose négative, je le considère comme c’est, et a été, un mouvement auquel nous faisons partie depuis 12 ans maintenant. Donc je ne regarde pas ce genre de offensé que les gens disent « à front féminin ». Pour moi, comme je l’ai dit, c’est un mouvement. Alors, ça va. Nous sonnons différemment de DOROTHIE. DOROTHIE sonne différent de ENNEMI JURÉ et toutes ces filles qui sont dans l’industrie. Même si nous sonnons différemment, nous avons créé ce club de petites filles où nous nous soutenons mutuellement. Même la joueuse de guitare Nita Strauss, elle m’a dit une fois quelque chose qui m’a vraiment touchée : « Les reines se redressent mutuellement la couronne. Et je ne l’oublierai jamais, parce que c’est la réalité de la façon dont cela s’est passé pour nous toute notre carrière. Nous nous sommes tous bien entendus avec les filles dans les groupes et nous avons toujours été celles qui nous soutenaient les unes les autres. Et c’est une belle chose. Donc, je ne suis pas offensé par le terme « féminin », parce que je le considère comme une chose tellement positive. Nous avons un club. Nous avons tous un son différent, mais nous avons un club et nous nous soutenons mutuellement.”

Le mois dernier, BÉBÉS BOUCHER a annoncé une tournée en tête d’affiche, “Les bébés bouchers contre Goliath”, qui mettra en vedette le groupe effectuant son premier album, “Goliath” — sorti en 2013 via Century Media Records – dans son intégralité avec des singles à succès récents et du nouveau matériel. La tournée s’étendra du 28 août au 8 octobre et verra le groupe s’arrêter dans plusieurs des plus grands festivals de rock américains, dont Rocklahoma, Plus fort que la vie, Réplique et plus. Berger et Harvey continuera à présenter d’autres femmes de premier plan en obtenant le soutien d’acteurs féminins PLUIE INFECTÉE et COEUR COUVERT. KALÉIDO apparaîtra également à certaines dates.

Originaire de la Cité des Anges, BÉBÉS BOUCHER ont sorti deux EP et trois albums à ce jour, avec leur dernier LP 2017, “Lilith”, faisant ses débuts au n°1 le iTunes Graphique en métal et #7 sur iTunes Tableau des roches. Le groupe a lancé 2021 en publiant indépendamment une poignée de singles nouvellement énergisés produits et co-écrits par Matt Bon (DU PREMIER AU DERNIER), y compris la piste la plus récente “Dernière danse” en avril. Avec des singles déjà sortis “Yorktown”, “Coucher avec l’ennemi” et “Fond d’une bouteille”, tous seront présentés sur leur prochain EP auto-produit.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).