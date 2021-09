Les beignets Krispy Kreme peuvent être chauds maintenant, mais le stock de DNUT se refroidira

De tous les efforts déployés à l’échelle nationale pour faire vacciner les gens contre Covid-19, offrir des beignets gratuits peut être le plus attrayant. Ce mois-ci, Krispy Kreme (NASDAQ :DNUT) a annoncé qu’il offrirait aux Américains ayant reçu au moins un vaccin deux beignets gratuits chaque jour dans le cadre d’une promotion d’une semaine. Bien qu’elle ne soit pas étrangère aux marchés publics, la société est privée depuis de nombreuses années, mais est redevenue publique par le biais d’une introduction en bourse le 1er juillet de cette année, sous le nom d’action DNUT.

Source : James R. Martin / Shutterstock.com

Krispy Kreme est une marque de 84 ans qui opère comme une entreprise omnicanale opérant à travers un réseau de magasins de beignets, de détaillants et une entreprise de commerce électronique et de livraison en pleine croissance. En 2018, elle s’est développée dans le secteur des cookies en achetant Insomnia Cookies.

DNUT a été fondée en 1937 en Caroline du Nord et opère maintenant dans plus de 30 pays. Il est devenu reconnu comme l’une des meilleures marques de « gâteries sucrées » en Amérique. La société compte environ 1 400 magasins et a développé un modèle Hub & Spoke qui semble être le moteur d’une forte croissance organique.

DNUT Stock Investissement Prémisse

La marque emblématique Krispy Kreme a fait ses preuves depuis des décennies, mais elle est toujours prête pour une croissance future. L’entreprise a une équipe de direction relativement nouvelle qui pense à l’entreprise de manière plus large. L’objectif est le marché mondial de l’indulgence de 650 milliards de dollars, dont la société détient actuellement moins de 1% de part de marché.

Le modèle commercial tire parti de sa base d’actifs existante, en particulier, en utilisant ses emplacements Hot Light Theatre Shop pour étendre la distribution, stimuler les ventes et augmenter les marges. Il y a beaucoup de place pour la croissance, car de nombreux grands marchés métropolitains aux États-Unis sont encore sous-pénétrés. Les marchés internationaux ne sont pas près d’atteindre leur plein potentiel et offrent une rampe de croissance pour de nombreuses années à venir.

L’expansion dans d’autres catégories connexes telles que les cookies ou les friandises emballées en est encore à ses balbutiements. Une exécution minutieuse de l’expansion dans d’autres domaines pourrait augmenter considérablement les taux de croissance des revenus à long terme. Le modèle de croissance des bénéfices à court et moyen terme devrait être en mesure de maintenir une croissance de 12 à 14 % de l’EBITDA, tout en augmentant plus rapidement qu’à court terme.

Résultats T2

Les revenus ont augmenté de 44% au cours du trimestre avec une croissance organique des revenus de 23%. La croissance organique des revenus du segment nord-américain a été d’environ 4 %. La société a indiqué qu’elle disposait désormais de 9 575 points d’accès mondiaux, notamment les magasins Hot Light Theatre, les magasins traditionnels, les magasins de biscuits et les points de vente non affiliés qui fournissent quotidiennement des beignets frais.

La société a également présenté des prévisions pour l’ensemble de l’année 2021 avec une croissance du chiffre d’affaires d’environ 19 % à 23 %. La croissance organique devrait se situer entre 10 % et 12 %. Le BAIIA ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) devrait se situer entre 178 millions de dollars et 185 millions de dollars, soit un taux de croissance de 22 % à 27 %. Le bénéfice net ajusté devrait se situer entre 62 et 68 millions de dollars. Des perspectives à plus long terme ont également été fournies avec une croissance organique des revenus de 9 % à 11 %, une croissance de l’EBITDA ajusté de 12 % à 14 % et une croissance du résultat net ajusté de 18 % à 22 %.

La politique de levier et de dividende a été énoncée comme suit :

« Nous nous attendons à ce que l’effet de levier net total soit inférieur à 3,0 fois au cours des 12 prochains mois. Conformément à notre politique de dividende, nous prévoyons de verser un dividende en espèces initial de 0,035 $ par action pour le trimestre se terminant le 3 octobre 2021. Par la suite, nous prévoyons de maintenir un dividende trimestriel stable jusqu’à ce que nous atteignions notre politique de levier net à long terme de 2,0 X.”

Valorisation des stocks de DNUT

Les estimations du bénéfice par action varient considérablement pour 2022, qui devrait être une année «propre» sans frais inhabituels ni acquisitions de franchisés. L’écart varie de 42 à 55 cents, avec une estimation consensuelle de 50 cents. Cela implique que l’action DNUT se négocie à 33 fois les bénéfices à terme, ce qui semble excessif à l’heure actuelle.

Bien que ces taux de croissance à deux chiffres soient impressionnants, gardez à l’esprit que le taux de croissance organique du marché nord-américain (les deux tiers de l’activité globale) n’était que de 3,9%.

Bien qu’elles soient quelque peu contracycliques, les friandises sucrées comme les beignets devraient permettre une croissance moyenne du PIB au fil du temps. Je ne pense pas que le cours des actions reflète le ralentissement inévitable des taux de croissance à deux chiffres. Oui, c’est peut-être loin, mais le stock de DNUT vaut la somme de tous les flux de trésorerie futurs actualisés à un taux raisonnable.

L’entreprise est dans une phase de croissance solide dirigée par une équipe de direction solide et un modèle commercial restructuré, mais un point d’entrée plus bas est conseillé pour tenir compte d’une marge de sécurité indispensable.

À la date de publication, Tom Kerr ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Tom Kerr travaille dans le secteur des services financiers depuis plus de 25 ans. Il est actuellement gestionnaire de portefeuille principal chez Rocky Peak Capital Management. Auparavant, il était directeur des investissements et directeur de la recherche de SGL Investment Advisors, et a occupé plusieurs postes dans d’autres organisations liées aux investissements. M. Kerr a également collaboré à TheStreet.com, RagingBull.com et InvestorPlace.com. Il est titulaire de la charte CFA et a obtenu un BBA en finance de la Texas Tech University. Il a également créé le blog d’aventure pour enfants 406dad.com.