Les béliers entrent dans les protocoles intensifs de la NFL au milieu de l’épidémie de COVID-19

Alors que COVID-19 se déchaîne sur la NFL majoritairement vaccinée, les Rams ont maintenant fermé leurs installations et sont entrés dans les protocoles intensifs de la ligue, selon Adam Schefter d’ESPN.

Le receveur large des Rams de Los Angeles Odell Beckham Jr. (3) célèbre son touché avec Cooper Kupp lors de la seconde moitié d’un match de football de la NFL contre les Jaguars de Jacksonville le dimanche 5 décembre 2021, à Inglewood, Californie (AP Photo/Jae C. Hong)

Selon NFL Player Health & Safety, les protocoles intensifs sont les suivants : réunions virtuelles uniquement ; rassemblements extérieurs limités; distanciation physique accrue; port du masque en tout temps, y compris pour les joueurs pendant les entraînements ; et éliminer les repas de groupe.

Jalen Ramsey des Rams de Los Angeles s’échauffe avant un match de football de la NFL contre les Packers de Green Bay le dimanche 28 novembre 2021 à Green Bay, Wisconsin (AP Photo/Aaron Gash)

Avant la confrontation des Rams’ Monday Night Football avec les Cardinals, les joueurs suivants ont été placés sur la liste de réserve/COVID-19 :

CB Jalen RamseyCB Dont’e DeayonRB Darrell Henderson Jr.TE Tyler HigbeeOL Rob Havenstein

Ramsey et Higbee ont été ajoutés à la liste quelques heures seulement avant que le match ne soit joué, ce qui soulève la question : pourquoi la NFL a-t-elle autorisé ce match s’il s’agit vraiment de protéger les joueurs ?

Avec plusieurs joueurs débarquant sur la liste, ce n’était clairement pas un incident isolé. Le jeu a cependant avancé, chaque joueur sur la touche et dans le jeu devenant un contact étroit les uns avec les autres.

Le porteur de ballon des Rams de Los Angeles Darrell Henderson (27 ans) remet le ballon à l’ailier rapproché Johnny Mundt (82 ans) après que Henderson a marqué un touché contre les Seahawks de Seattle au cours de la seconde moitié d’un match de football de la NFL, le jeudi 7 octobre 2021, à Seattle . (Photo AP/Craig Mitchelldyer)

Mardi est arrivé et ne le sauriez-vous pas, un autre membre des Rams a été testé positif pour COVID-19, selon Josina Anderson de CBS Sports. Ce serait le receveur Odell Beckham Jr., qui a enregistré six réceptions, un sommet de la saison, pour 77 verges et un touché lors de la victoire 30-23.

La NFL a un problème de COVID-19 répandu, malgré un taux de vaccination à l’échelle de la ligue de 94,1% au 22 novembre. Rien que lundi, la NFL a signalé 37 tests positifs, le plus grand nombre de joueurs positifs depuis COVID- 19 a commencé. Schefter rapporte que 25 autres résultats positifs sont attendus mardi.