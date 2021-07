Les belles vacances d’Ángela et Aneliz Aguilar à Miami

Les vacances attrayantes d’Angela et Aneliz Aguilar à Miami | INSTAGRAM

Ces dernières semaines, nous avons vu comment la dynastie Aguilar a monopolisé l’attention des médias de l’émission en raison de l’activité constante que ses membres ont eue sur les réseaux sociaux, qui ne passent pas inaperçus par ses milliers de followers, qui se montrent toujours aux en attendant leurs activités.

Grâce à leurs réseaux sociaux, Pépé Aguilar et tous ses enfants ont partagé une immense quantité de photos et de vidéos des vacances spectaculaires qu’ils ont eues après une année pleine de travail et de présentations, en plus de l’isolement dû à l’urgence sanitaire mondiale.

Il ne faut pas oublier que la première destination de la dynastie Aguilar était le spectaculaire continent européen, où ils parcouraient les belles rues d’Espagne et de France; couplé au fait que les jeunes femmes Angèle et Anéliz Ils ont partagé des images des achats qu’ils ont effectués et ils avaient l’air totalement heureux, satisfaits et très beaux, comme c’est leur habitude.

Aujourd’hui, et après leur périple à travers le “vieux continent”, les chanteurs font une halte à États Unis Eh bien, Pepe Aguilar et ses enfants, Ángela et Leonardo, qui ont collaboré aux récents événements « Primes Juventud 2021 ».

Dans le grand événement, l’un des plus attendus en 2021, où la talentueuse Angela a fait une participation spectaculaire en montant sur scène et en chantant son dernier single « Là où ils me voient », l’un de ses tubes cette année.

Désormais, loin de la scène, l’interprète de “Como la flor” et “Dis-moi comment tu veux” a partagé des images montrant son bon goût pour la mode avec des tenues spectaculaires qui montrent qu’elle a l’un des plus beaux corps cette année.

Outre la charmante et charismatique Ángela, un autre membre de la famille Aguilar assez actif sur les réseaux sociaux est Aneliz, la fille aînée de l’interprète. qui s’est déclarée experte en mode et cela se voit dans chacune des publications de son profil Instagram, où elle partage ses meilleures images portant les meilleures marques.

La jeune femme susmentionnée a gaspillé son vaste talent dans ses publications en modélisant des tenues spectaculaires qui ne passent inaperçues de personne, ajoutant des milliers de likes sur sa plateforme numérique, où ses fans lui laissent les plus beaux commentaires affirmant qu’elle est une véritable reine de la mode. .

Ángela Aguilar continue de captiver ses admirateurs non seulement par son grand talent et sa simplicité, mais aussi par sa beauté ; Cela a été précisé après être apparue sur les réseaux sociaux vêtue d’une belle robe blanche avec laquelle elle portait sa silhouette spectaculaire, que ses followers flattent fréquemment dans chacune de ses publications.

Il convient de mentionner que le gala Premios Juventud a mérité le prix dans la catégorie Meilleure chanson de mariachi-ranchera grâce à sa chanson « Dis-moi comment tu veux », qui joue un duo avec Christian Nodal ; Tous deux ont célébré cette reconnaissance avec beaucoup d’enthousiasme et ont remercié le public pour le succès remporté par la chanson.

C’est précisément lors de cette cérémonie musicale, où Angela portait une belle robe blanche avec laquelle elle gâchait élégance et style, cette fois le style qu’elle a choisi lui a fait gagner la reconnaissance de ses 6,5 millions de followers sur Instagram, qui sont tombés amoureux de la belle. de la fille de Pepe Aguilar, ainsi que la tenue qu’elle portait.

Il a monopolisé les projecteurs non seulement de la presse lors de la cérémonie de remise des prix mais aussi parmi ses millions de followers sur Instagram, où il a partagé une photo de cette nuit dans laquelle on le voit vêtu de la magnifique robe longue blanche, composée d’un corset et d’une princesse. jupe, qui se distingue par sa broderie de fleurs jaunes et oranges.