Les benchmarks de l’iPad mini montrent une puce A15 légèrement moins puissante à l’intérieur que l’iPhone 13

Alors que les critiques mettent la main sur le nouveau matériel iPad mini, nous en apprenons davantage sur les spécifications de l’appareil. Alors qu’Apple avait déjà annoncé que l’iPad mini 6 était alimenté par le processeur A15 Bionic, les résultats de Geekbench indiquent que la puce est en fait légèrement moins puissante que celle de l’iPhone 13.

Comme repéré pour la première fois par MacRumors, les résultats de Geekbench montrent que l’iPad est alimenté par un processeur à 2,93 GHz, par rapport au processeur à 3,2 GHz utilisé dans l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro. En fin de compte, cependant, cela semble avoir peu d’impact sur les performances.

Les résultats des tests Geekbench montrent que l’iPad mini obtient environ 1 595 points aux tests monocœur et 4 540 aux tests multicœurs. L’iPhone 13 Pro, cependant, obtient des scores d’environ 1 730 et 4 660 respectivement aux tests monocœur et multicœur.

Apple affirme que le nouvel iPad mini offre des performances jusqu’à 80 % plus rapides que l’iPad mini de génération précédente, ce qui en fait « l’iPad mini le plus performant de tous les temps ». Dans son communiqué de presse annonçant le nouvel iPad mini, Apple a déclaré :

L’iPad mini bénéficie d’un énorme gain de performances grâce à la nouvelle puce A15 Bionic, avec sa conception incroyablement efficace qui offre une autonomie de batterie toute la journée. Le processeur à 6 cœurs offre une augmentation de 40 % des performances et le processeur graphique à 5 cœurs offre une augmentation des performances graphiques de 80 % par rapport à la génération précédente d’iPad mini. A15 Bionic sur iPad mini gère même les tâches les plus exigeantes, des jeux riches en graphismes aux applications professionnelles utilisées par les concepteurs, les pilotes, les médecins, etc. Avec ses performances puissantes et sa conception compacte, l’iPad mini est l’outil ultime que les utilisateurs peuvent emporter partout.

Le nouvel iPad mini est disponible à la commande dès maintenant et les premières livraisons commenceront à arriver aux acheteurs le vendredi 24 septembre prochain. Les premiers tests de l’iPad mini 6 devraient être publiés dans le courant de la semaine prochaine.

En savoir plus sur le nouvel iPad mini :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :