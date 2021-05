Les benchmarks M1 iMac montrent une augmentation drastique des performances par rapport aux modèles Intel iMac 21,5 pouces

Suite aux premiers benchmarks M1 iPad Pro apparus hier, nous examinons maintenant de plus près les premiers benchmarks pour l’iMac M1. Comme il fallait s’y attendre, étant donné que les appareils partagent le même processeur M1, les résultats de référence pour l’iMac 24 pouces et le nouvel iPad Pro sont assez similaires.

Les benchmarks sont apparus sur Geekbench cet après-midi, et ils montrent que l’iMac M1 avec un processeur à 8 cœurs atteint des scores monocœur d’environ 1700 et multicœurs d’environ 7400. Encore une fois, cela le met en ligne avec les autres Mac M1, ainsi que l’iPad Pro M1.

Pour une comparaison plus approfondie, l’iMac 21,5 pouces que ce nouvel iMac M1 remplace atteint des scores monocœur d’environ 1200 et des scores multicœur d’environ 6400 lorsqu’il est configuré avec le processeur Intel Core i7. La configuration avec un processeur Intel Core i3 atteint des scores monocœur de 950 et multicœurs de 3300.

Dans les résultats monocœur, l’iMac M1 est:

78% plus rapide que l’iMac Intel Core i3 21,5 pouces 42% plus rapide que l’iMac Intel Core i7 21,5 pouces

Dans les résultats multicœurs, l’iMac M1 est:

124% plus rapide que l’iMac Intel Core i3 21,5 pouces 16% plus rapide que l’iMac Intel Core i7 21,5 pouces

Les résultats de référence indiquent que l’iMac M1 fonctionne avec une fréquence CPU de base de 3,2 GHz. Les modèles présentés dans ces résultats de référence sont configurés avec 16 Go de mémoire unifiée et exécutant macOS 11.3.

Voici les résultats multi-cœurs moyens pour d’autres produits Apple:

IMac 21,5 pouces (début 2019) avec Intel Core i3: 3 329 21,5 pouces (début 2019) avec Intel Core i7: 6 400 MacBook Pro 16 pouces avec processeur Intel Core i9: 6 819 M1 Mac mini: 7 346 iPad Air: 4 246 M1 iPad Pro : 7 200 A12Z iPad Pro: 4 656 MacBook Air M1: 7 580

Les premières commandes d’iMac M1 devraient arriver aux clients le 21 mai. Ces résultats de référence proviennent probablement de membres de la presse testant leurs unités d’examen. Leaker Jon Prosser a indiqué que ces revues viendraient le mardi 18 mai. Les revues devraient fournir plus de détails sur les performances, la conception et plus encore de l’iMac M1.

Avez-vous précommandé un iMac M1, ou attendez-vous un futur iMac 32 pouces? Faites-nous savoir dans les commentaires!

Merci, James!

