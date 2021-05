Les benchmarks montrent que le M1 iPad Pro offre une augmentation de vitesse de 50% et surpasse le MacBook Pro haut de gamme

Les premières commandes de M1 iPad Pro devraient arriver aux clients plus tard ce mois-ci. Avant ces arrivées, les premiers résultats de référence de la dernière tablette d’Apple ont frappé Geekbench, et les résultats corroborent les affirmations d’Apple selon lesquelles le nouvel iPad Pro est jusqu’à 50% plus rapide que ses prédécesseurs.

Comme l’ont repéré pour la première fois MacRumors, les premiers résultats de Geekbench 5 montrent que l’iPad Pro de cinquième génération avec le processeur M1 atteint des scores monocœur d’environ 1700 et multicœurs d’environ 7200. À titre de comparaison, l’iPad Pro 2020, alimenté par un processeur A12Z, atteint respectivement des scores de 1100 et 4656 en analyse comparative monocœur et multicœur.

Voici les résultats multi-cœurs moyens pour d’autres produits Apple:

MacBook Pro 16 pouces avec processeur Intel Core i9: 6 819 M1 Mac mini: 7 346 iPad Air: 4 246 M1 iPad Pro: 7 200 A12Z iPad Pro: 4 656 M1 MacBook Air: 7 580

Ainsi, comme vous pouvez le voir, les performances de l’iPad Pro M1 sont comparables à celles des Mac équipés de M1, et nettement meilleures que celles de l’iPad Pro A12Z qu’il remplace. Il surpasse même le MacBook Pro 16 pouces haut de gamme et n’est surpassé que par certaines configurations de l’iMac et du Mac Pro.

Il convient de garder à l’esprit que, bien que ces résultats de référence soient impressionnants, ces résultats racontent rarement toute l’histoire. Avec les premières commandes d’iPad Pro arrivant aux clients le 21 mai, nous nous attendons à ce que des revues de presse sous embargo soient publiées la semaine prochaine. En fait, Jon Prosser a indiqué que ces revues auraient lieu le mercredi 19 mai.

La question naturelle est maintenant de savoir comment iPadOS peut tirer parti de la puissance du processeur M1. Bien qu’il existe certainement des cas d’utilisation de la vidéo et de la photographie actuellement, il est possible qu’Apple en dise davantage sur l’histoire de l’iPad Pro à la WWDC le mois prochain.

Jusqu’à présent, des rumeurs ont indiqué que l’iPadOS 15 inclura pour la première fois des changements spectaculaires sur l’écran d’accueil de l’iPad. Cela vient après que l’iPhone a gagné des widgets d’écran d’accueil avec iOS 14 l’année dernière, mais les widgets de l’iPad sont limités à la barre latérale uniquement et ne peuvent pas être entrecoupés d’icônes d’application.

Qu’espérez-vous voir dans iPadOS 15 pour vous aider à tirer parti du potentiel de performance de l’iPad Pro? Faites-nous savoir dans les commentaires!

