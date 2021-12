Les benchmarks Snapdragon 8 Gen 1 suggèrent des graphismes qui battent Apple

TL;DR

Une série de benchmarks a montré que le Snapdragon 8 Gen 1 pouvait battre les iPhones pour la puissance GPU. Les benchmarks suggèrent que les gains de CPU sont encore loin derrière les téléphones d’Apple.

Qualcomm a annoncé le chipset Snapdragon 8 Gen 1 la semaine dernière, et il devrait alimenter une multitude de téléphones phares Android en 2022. La société dit que vous pouvez vous attendre à une amélioration des performances du processeur de 20 % et à une augmentation de 30 % des performances du GPU. Ces chiffres sont-ils exacts ?

Eh bien, Hot Hardware a mis la main sur un prototype de combiné d’ingénierie équipé du Snapdragon 8 Gen 1, 8 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go de stockage UFS 3.1. Il a ensuite fait passer le téléphone à travers une variété de références, et les tests liés au GPU en particulier montrent qu’il est compétitif avec la série iPhone d’Apple.

Une mise à niveau majeure du GPU ?

Le test hors écran GFXBench T-Rex a montré que le téléphone fonctionnait presque de la même manière que l’iPhone 13 Pro, offrant 450 images par seconde (FPS) par rapport aux 451 images par seconde de l’iPhone et à 343 images par seconde de l’iPhone 12 Pro Max. Hot Hardware a ensuite suivi avec le benchmark ES 3.0 hors écran GFXBench Manhattan, le combiné Snapdragon 8 Gen 1 battant haut la main l’iPhone 13 Pro pour se retrouver en tête de liste.

Dans les deux tests GFXBench, le téléphone Snapdragon 8 Gen 1 était en avance de loin sur les autres téléphones Android tels que le ROG Phone 5. Consultez le classement du test Manhattan ci-dessous.

Le média a également utilisé les benchmarks 3DMark, avec le test Wild Life Unlimited montrant que le nouveau chipset se situe entre l’iPhone 13 Pro le mieux placé et l’iPhone 12 Pro Max, troisième. Pendant ce temps, le test 3DMark Sling Shot Extreme (qui n’inclut pas les iPhones) montre qu’il était confortablement au sommet.

Il faut cependant noter que ces repères doivent être pris avec une pincée de sel. D’une part, la conception du prototype de combiné Snapdragon 8 Gen 1 pourrait ne pas refléter les conceptions du monde réel. Nous supposons également que l’appareil prototype n’exécute pas le firmware final, ce qui pourrait également influencer les performances.

Néanmoins, ces tests GPU représenteraient un énorme pas en avant pour l’espace des smartphones Android s’ils se reflètent également dans les appareils commerciaux. Les joueurs voudront donc peut-être garder un œil sur les premiers téléphones dotés de ce processeur.

Qu’en est-il des performances du processeur ?

Hot Hardware a également exécuté des tests de performances liés au processeur, et ceux-ci ont eu des résultats plus modestes. En termes de tests spécifiques à Android, le processeur était en tête dans Antutu 8 mais deuxième derrière le Smartphone pour Snapdragon Insiders (avec un Snapdragon 888 Plus) dans le test PCMark pour Android.

Un test Geekbench 5 (voir ci-dessous) a montré que le téléphone Snapdragon 8 Gen 1 était l’appareil Android le plus performant avec une marge modeste, mais il était loin derrière l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. Il a également perdu face à l’iPhone 11 Pro de 2019 en performances monocœur, mais l’a battu en performances multicœurs.

Le point de vente a effectué de nombreux autres tests qui valent la peine d’être vérifiés, y compris une analyse comparative de l’IA qui a révélé que le prototype de l’appareil était environ 142% plus puissant que les meilleurs téléphones Android sur le marché actuellement. En d’autres termes, il semble que les gains du GPU et de l’apprentissage automatique soient bien plus impressionnants que l’augmentation du processeur.

Encore une fois, vous devriez toujours prendre ces références avec une pincée de sel pendant que nous attendons les téléphones du monde réel avec le SoC Snapdragon 8 Gen 1. Mais nous sommes vraiment impatients de voir comment Mediatek et les derniers processeurs de Samsung se comportent dans ces tests.

commentaires