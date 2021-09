Les benchmarks Snapdragon 898 apparaissent – ​​et cela pourrait alimenter le Huawei P60

On suppose généralement que le chipset mobile Qualcomm Snapdragon 898 apparaîtra sous peu comme l’héritier des Snapdragon 888 et 888 Plus pour les combinés Android haut de gamme, et quelques nouvelles fuites prouvent davantage qu’il est en route.

Le premier pronostiqueur Abhishek Yadav a repéré ce qui pourrait bien être le Snapdragon 898 sur la base de données d’analyse comparative populaire Geekbench : il semble être à l’intérieur d’un prototype de téléphone Vivo, et bien que les scores affichés soient relativement bas, ce sera parce que le matériel est encore en développement.

Les amateurs de spécifications voudront savoir que le chipset comprend un Super Core Cortex-X2 fonctionnant à 2,42 GHz, trois cœurs Cortex-A710 Power à 2,17 GHz et quatre cœurs Cortex-A510 à 1,79 GHz d’efficacité. Nous devrions en savoir plus sur le Snapdragon 898 plus tard cette année.

[ Breaking ]Snapdragon 895 ou 898 repéré sur geekbench.- GPU – Adreno 730- CPU – 1*2.42GHz+3*2.17GHz+1.79GHz- Samsung 4nmSource :https://t.co/2AQ36bdH0V#Android #Snapdragon pic.twitter.com /W8WQgfPETu4 septembre 2021

Huawei on y va

La deuxième fuite liée au Snapdragon 898 à apparaître sur les réseaux sociaux ce week-end concerne le prochain Huawei P60, avec la célèbre station de chat numérique (via Notebookcheck) confiante que le processeur Qualcomm va apparaître dans les téléphones phares 2022 de Huawei.

Les rumeurs concernant le Huawei P60 n’en sont qu’à leurs balbutiements, étant donné que les modèles Huawei P50 viennent tout juste de faire leurs débuts en Chine, mais il est logique qu’il y ait une mise à niveau du chipset dans 12 mois environ.

Huawei a du mal à trouver des processeurs pour faire fonctionner ses téléphones, malgré les subtilités de son interdiction commerciale américaine, mais il a réussi à se procurer des puces Snapdragon 888 pour la série de téléphones P50, et il semble que cela va répétez l’astuce l’année prochaine avec le Snapdragon 898.

Analyse: Qualcomm trace un solide 2022

La puce Google Tensor. (Crédit image : Google)

Vous avez peut-être remarqué que Google passe à son propre silicium avec les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro, et qu’Apple et Samsung fabriquent également leurs propres chipsets, cela laisse Qualcomm avec une part du marché qui diminue d’année en année.

Bien sûr, il existe encore de nombreux téléphones pour les puces Snapdragon, de fabricants tels que Nokia, OnePlus, Motorola et d’autres, mais Qualcomm espère que ses processeurs feront forte impression en 2022.

Le Snapdragon 898 (si c’est bien ainsi qu’il s’appelle) va être crucial pour cela : il devra améliorer les performances et les capacités du smartphone, tout en réduisant la consommation d’énergie et en augmentant la durée de vie de la batterie des appareils dans lesquels il est installé. .

Nous avons eu notre premier aperçu officiel du Snapdragon 888 en décembre 2020, donc décembre 2021 semble être un bon pari pour quand son successeur pourrait apparaître – et lors de son dévoilement, nous devrions en savoir beaucoup plus sur ce qui attend les smartphones au cours de 2022.