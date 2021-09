Les bénéfices annuels d’Animalcare dépassent les projections du marché – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News

Il n’est pas surprenant que les entreprises impliquées dans le secteur animal se portent bien grâce à l’achat d’animaux de compagnie pendant le verrouillage. L’entreprise internationale de vente et de marketing vétérinaires, Animalcare Group (AIM:ANCR) PLC, a déclaré que ses revenus du premier semestre avaient augmenté de 13,3% pour atteindre 39,1 millions de livres sterling.

L’accent mis sur les marques avec des marges et un potentiel de croissance plus élevés a permis aux bénéfices semestriels sous-jacents de grimper de 28,3 % pour atteindre 8,5 millions de livres sterling. Il s’attend désormais à ce que ses résultats annuels dépassent les prévisions. Le président Jan Boone a déclaré :

“Dans ce contexte, et parallèlement à une augmentation continue des investissements dans le pipeline, le conseil d’administration a déclaré un dividende intérimaire de 2p par action, en ligne avec 2021.”

« Alors que nous prévoyons toujours une croissance du chiffre d’affaires et que l’EBITDA sous-jacent sera pondéré vers le premier semestre 2021, le niveau de demande du marché que nous avons constaté au cours du troisième trimestre nous donne la certitude que l’EBITDA sous-jacent et le BPA de base sous-jacent dépasseront les attentes actuelles du marché pour l’année entière.

Daxocox, son traitement contre la douleur canine, a été approuvé par l’Union européenne et les autorités du Royaume-Uni, ouvrant la voie au lancement du produit, tandis que sa gamme de produits dentaires STEM est attendue au dernier trimestre de cette année.

Les actions de la société ont grimpé de 25,9p ou 6,43% pour se négocier à 428,9p. Transense Technologies (AIM:TRT) PLC est également en progression. Son chiffre d’affaires annuel est passé de 0,6 million de livres sterling à 1,77 million de livres sterling et il est passé d’une perte de 2,45 millions de livres sterling à un bénéfice de 0,16 million de livres sterling, selon le spécialiste des systèmes de capteurs.

Après avoir été licencié à Bridgestone Corporation, le plus grand producteur de pneus au monde, son système de surveillance des pneus iTrack a vu ses revenus de redevance augmenter dans le cadre d’un accord de 10 ans en juin 2021. Le président exécutif de Transense, Nigel Rogers, a déclaré :

« Avec les revenus de redevances d’iTrack qui prennent de l’ampleur et les nouveaux produits en [tyre monitory system]Translogik entraînant une pénétration accrue du marché des sondes pour pneus, la société a enregistré une forte croissance de son chiffre d’affaires. Les échanges depuis la fin de la période sont bien en avance sur l’année précédente et les administrateurs restent optimistes quant aux perspectives et aux perspectives de l’entreprise. »