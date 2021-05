Les bénéfices annuels de M&S chutent de 88% alors que COVID écrase les ventes de vêtements

Une femme passe devant un magasin Marks & Spencer à Oxford Street, au milieu de l’épidémie de coronavirus (COVID-19), à Londres, en Grande-Bretagne

Le détaillant britannique Marks & Spencer (MKS.L) a signalé mercredi une baisse de 88% de ses bénéfices en année pleine, reflétant un effondrement des ventes de vêtements en raison de la pandémie COVID-19, et a averti les investisseurs de ne pas s’attendre à un dividende pour l’année en cours.

Mais il a déclaré qu’il progressait dans son plan de redressement, s’était bien négocié au cours des premières semaines de l’année 2021-22 et que les bénéfices se rétabliraient, faisant grimper ses actions battues de plus de 4% en début de séance.

M&S, qui vend également de la nourriture haut de gamme, a réalisé un bénéfice avant impôts avant éléments exceptionnels de 50,3 millions de livres (71,2 millions de dollars) au cours de l’année jusqu’au 3 avril, en baisse par rapport aux 403,1 millions de livres réalisés en 2019-2020.

Le groupe de 137 ans, l’un des noms les plus connus du commerce de détail britannique, a déclaré que les ventes de vêtements et d’articles pour la maison à l’identique avaient chuté de 31,5%, endommagées par de multiples verrouillages de coronavirus qui ont fermé des magasins.

Les ventes de vêtements et d’articles pour la maison en magasin ont chuté de 56,2%, en partie contrebalancées par une croissance en ligne de 53,9%.

Dans l’alimentation, où l’espace est resté ouvert pendant la crise, les ventes à périmètre constant progressent de 1,3%.

Sur une base statutaire, M&S a chuté à une perte avant impôts de 209,4 millions de livres, contre un bénéfice de 67,2 millions de livres en 2019-20.

Tous les détaillants de vêtements britanniques ont été durement touchés par la pandémie. Le mois dernier, Primark (ABF.L), qui ne négocie pas en ligne, a fait état d’une baisse de son bénéfice annuel de 90%. Next (NXT.L), qui possède une énorme activité en ligne, a fait preuve d’une plus grande résilience, mais son bénéfice en année pleine a encore chuté de 53%.

Le PDG Steve Rowe a été à l’origine de la dernière tentative de réinvention de M&S après des décennies d’échecs.

Avec le président Archie Norman, il s’est concentré sur la transformation de la culture de l’entreprise, tout en fermant des magasins, en investissant massivement dans la technologie et le commerce électronique, et en améliorant le produit et la valeur pour élargir son attrait.

M&S estime que la pandémie a masqué les progrès qu’elle accomplit avec son redressement et a déclaré qu’elle avait dépassé le stade de la «fixation des bases».

«Nous avons maintenant une ligne de mire claire sur la voie pour rendre M&S spécial à nouveau. La transformation est passée à la phase suivante », a déclaré Rowe.

M&S a déclaré que la négociation des six premières semaines de l’exercice 2021-22 était en avance sur la période comparable d’il y a deux ans et ses principales attentes.

Il prévoit que le bénéfice avant impôts sous-jacent reviendra à 300-350 millions de livres en 2021-2022.