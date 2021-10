Les bénéfices d’Alphabet, la maison mère de Google, augmentent de plus de 50%

27/10/2021 à 00h57 CEST

Le géant de l’Internet Alphabet, maison mère de Google, a annoncé ce mardi un bénéfice de 55.391 millions de dollars entre janvier et septembre, plus du double des 25 042 millions de prestations obtenues au cours de la même période l’an dernier. L’entreprise au moteur de recherche en ligne le plus utilisé au monde a réalisé un chiffre d’affaires de 182 312 millions sur les neuf premiers mois de l’année, en grande majorité issus de la publicité, bien au-dessus des 125 629 entrés entre janvier et septembre 2020. De leur côté, les investisseurs de Alphabet a empoché 82,76 $ par titre au cours des neuf derniers mois, contre 36,69 $ il y a un an.

La firme basée à Mountain View (Californie, USA) a vu son chiffre d’affaires progresser dans tous ses segments d’activité, et en parallèle elle a accru ses investissements avec une augmentation de la dette à long terme, qui est passée de 13 932 millions en fin d’année à les 14 288 actuels.

La plus grande source de revenus d’Alphabet est vente d’espace publicitaire sur ses différentes plateformes en ligne, qui représentent plus de 80 % des ventes totales. De leur côté, au sein du segment publicitaire, les revenus tirés des publicités via Google sont les plus élevés (37 926 millions au dernier trimestre), bien que ceux du portail vidéo YouTube, également détenu, gagnent de plus en plus de terrain. Outre la publicité, l’entreprise collecte également des fonds via sa plate-forme de cloud computing, Google Cloud, qui a contribué au cours des trois derniers mois à 4,99 milliards de dollars dans les coffres de l’entreprise.

Par marchés, les États-Unis sont la principale source de revenus d’Alphabet (46 % du total), suivis de la région composée de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique. « Il y a cinq ans, j’ai détaillé notre vision d’être une entreprise dans laquelle l’intelligence artificielle prévaut. Les résultats de ce trimestre montrent que nos investissements dans ce domaine nous permettent de construire des produits plus utiles pour les personnes et pour nos partenaires », a-t-il déclaré lors de la présentation les comptes du PDG d’Alphabet, Sundar Pichai.

Les bons résultats d’Alphabet n’ont toutefois pas fini de convaincre les investisseurs de Wall Street, et l’action de la firme a chuté de 1,35% à 2 749 dollars par action dans les opérations électroniques après la fermeture des salles des marchés de New York.