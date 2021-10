Les bénéfices d’Amazon au troisième trimestre sont insuffisants, accusent une pénurie de main-d’œuvre et des salaires plus élevés

Alors qu’Amazon continue de récolter des milliards chaque trimestre, la société continue également de manquer les attentes des analystes, comme le montre le rapport sur les résultats financiers du troisième trimestre de jeudi.

Amazon a enregistré un chiffre d’affaires de plus de 110 milliards de dollars, en hausse de 15 % par rapport à la même période l’an dernier. Cependant, cela est juste en deçà des estimations des analystes de près de 112 milliards de dollars. Le directeur financier Brian Osofsky a déclaré que, bien que les opérations d’Amazon soient normalement bien dotées en personnel et optimisées, « les pénuries de main-d’œuvre et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont bouleversé cet équilibre et entraîné des coûts supplémentaires pour garantir que nous continuons à maintenir nos niveaux de service aux clients ».

C’est parti @amazon. Manque en haut et en bas, mais a tout de même réalisé un très bon trimestre en termes de chiffre d’affaires et de bénéfices créés. Intéressé par les remarques de @Ajassy. $AMZN #Revenus$AMZN T3

– BPA 6,12 $ vs estimation de 8,92 $

– Ventes nettes de 110,8 milliards de dollars contre 111,6 milliards de dollars estimés. – Daniel Newman (@danielnewmanUV) 28 octobre 2021

De plus, le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​s’attend à ce que cela se poursuive au quatrième trimestre avec « plusieurs milliards de dollars de coûts supplémentaires » engendrés par les pénuries de main-d’œuvre, l’augmentation des coûts salariaux et des coûts d’expédition et de fret plus élevés. Cependant, il note qu’Amazon fait ce qu’il peut pour minimiser l’impact sur les clients. « Ce sera cher pour nous à court terme, mais c’est la bonne priorité pour nos clients et partenaires », a-t-il déclaré dans un communiqué de presse.

