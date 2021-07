Les bénéfices d’Amazon révèlent un changement majeur : les revenus totaux des services sont en passe de dépasser les ventes au détail

Les ventes au détail directes devraient représenter moins de la moitié des activités d’Amazon pour la première fois de son histoire – un changement fondamental qui reflète l’expansion du géant du commerce électronique au-delà de ses racines en tant que boutique en ligne.

Les revenus d’Amazon Web Services, d’Amazon Prime, des services de vendeurs tiers, de la publicité en ligne et d’autres services ont représenté 49,3 % de l’activité d’Amazon au deuxième trimestre. Le total correspondait presque aux revenus de l’entreprise provenant des magasins en ligne et physiques, et semble être sur le point de les dépasser à l’avenir.

C’est l’un des nombreux points à retenir du rapport sur les résultats du deuxième trimestre d’Amazon, publié jeudi après-midi. Dans cet épisode du jour 2, le podcast de . sur tout ce qui concerne Amazon, nous nous penchons sur les chiffres d’Amazon.

Deux vétérans de l’industrie de la vente au détail en ligne se joignent à la discussion et portent une attention particulière aux activités d’Amazon :

Notre collaborateur podcast, Jason Boyce, ancien tiers vendeur du Top 200, fondateur de Avenue7Media et co-auteur de La jungle amazonienne.

Andrea Leigh, vice-président de la stratégie et des idées chez Idéoclick, une société de technologie et de services de commerce électronique basée à Seattle qui travaille avec des fournisseurs pour les ventes au détail propriétaires d’Amazon et des vendeurs tiers. Leigh a été directeur général d’Amazon et leader de la catégorie commerce de détail pendant près de 10 ans.

Couverture des revenus d’Amazon :

