Les bénéfices d’Amazon s’effondrent en raison des coûts de livraison plus élevés

Amazon a annoncé jeudi une baisse des bénéfices qui devrait se poursuivre tout au long du trimestre de vacances, car les dépenses importantes pour maintenir les opérations de livraison diminuent la manne de l’entreprise liée aux achats en ligne.

Les actions ont chuté de 4% dans les échanges après les heures normales.

Après une année de résultats à succès, le plus grand détaillant en ligne au monde fait face à des perspectives plus difficiles. Dans un marché du travail tendu, il a augmenté le salaire moyen dans les entrepôts et commercialisé des primes à la signature toujours plus importantes pour attirer les cols bleus dont il a besoin pour maintenir son activité à fort taux de rotation.

L’entreprise est quant à elle confrontée à des perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Elle a doublé sa capacité de traitement des conteneurs, élargi son programme de partenaires de services de livraison et accélère ses investissements dans les entrepôts, le tout à un coût remarquable.

La société a déclaré qu’elle s’attend à ce que le bénéfice d’exploitation pour le trimestre en cours se situe entre 0 et 3,0 milliards de dollars, en deçà des 6,9 milliards de dollars publiés par Amazon l’année précédente. Au troisième trimestre qui vient de s’achever, le bénéfice net a chuté d’environ 50 % à 3,16 milliards de dollars, une première depuis le début de la pandémie aux États-Unis.

Andy Jassy, ​​qui a pris la tête d’Amazon en tant que PDG en juillet, a déclaré dans un communiqué que la société engagerait plusieurs milliards de dollars de dépenses supplémentaires dans ses activités grand public pour faire face à des coûts d’expédition plus élevés, à une augmentation des salaires et à des pénuries de main-d’œuvre.

Amazon veut empêcher une répétition de la saison des vacances 2013 lorsque des retards ont laissé certains sans cadeaux le jour de Noël.

Amazon « fait tout ce qui est en son pouvoir pour minimiser l’impact sur les clients et les partenaires commerciaux en cette période des fêtes », a-t-il déclaré. « Cela nous coûtera cher à court terme, mais c’est la bonne priorité pour nos clients et partenaires.

Les détaillants sont confrontés à des pénuries d’approvisionnement de tout, des jouets, des baskets Nike aux ordinateurs portables, ce qui les empêche de remplir leurs étagères pour la saison des vacances.

Et le personnel fait pression pour plus, aussi, avec environ 2 000 travailleurs de Staten Island qui ont demandé un vote sur l’opportunité de faire de leur entrepôt la première installation syndiquée de l’entreprise aux États-Unis dans les mois à venir.

Pour les ventes de jus, la société a commencé à encourager les clients à acheter des offres de vacances dès le 4 octobre de cette année.

La société de commerce électronique prévoit que les ventes du quatrième trimestre se situeront entre 130 et 140 milliards de dollars. Les analystes attendaient 142,05 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.

Amazon est confronté à une poussée de certains travailleurs pour se syndiquer en plus des pressions de la pénurie mondiale de la chaîne d’approvisionnement..

Amazon a également manqué aux attentes concernant les ventes du troisième trimestre, qui ont augmenté à leur rythme le plus lent depuis l’épidémie de COVID-19, alors que les consommateurs sont retournés dans les magasins après avoir fait leurs achats en ligne depuis leur domicile pendant plus d’un an.

Les ventes nettes totales ont atteint 110,81 milliards de dollars au troisième trimestre clos le 30 septembre, contre 96,15 milliards de dollars un an plus tôt.

Les analystes avaient prédit 111,60 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.