Les bénéfices de Barclays font plus que doubler dans un contexte de boom des échanges

Une enseigne Barclays à l’extérieur de l’une des succursales de la banque à Londres, Grande-Bretagne

Les bénéfices de Barclays (BARC.L) ont plus que doublé au premier trimestre, la banque d’investissement du groupe ayant capitalisé sur une manie de négociation d’actions tandis que les charges contre les créances douteuses attendues se sont réduites à presque rien.

Barclays a annoncé vendredi un bénéfice avant impôts pour les trois mois clos le 31 mars de 2,4 milliards de livres (3,34 milliards de dollars), contre 923 millions de livres il y a un an et au-dessus de la moyenne de 1,76 milliard de livres des prévisions des analystes.

Le prêteur a pris une charge de dépréciation de seulement 55 millions de livres pour d’autres créances douteuses, bien moins que ce que les analystes avaient prévu et en baisse par rapport à 2,1 milliards de livres à la même période il y a un an.

Les résultats plus solides que prévu font suite à des nouvelles tout aussi optimistes de rivaux tels que HSBC (HSBA.L) et Lloyds (LLOY.L) plus tôt dans la semaine, les banques britanniques ayant bénéficié de programmes gouvernementaux de soutien à l’emploi qui ont repoussé le coup de la pandémie.

Les banques britanniques ont cependant été plus prudentes que leurs homologues américaines telles que JPMorgan (JPM.N), qui au début du mois a débloqué plus de 5 milliards de dollars qu’elle avait mis de côté pour couvrir les créances douteuses.

Les bons résultats de Barclays sont survenus malgré une performance mitigée de sa banque d’investissement, où l’activité habituellement remarquable des titres à revenu fixe, devises et matières premières (FICC) a enregistré une baisse de 35% de ses revenus.

La mauvaise performance du FICC, qui, selon Barclays, était due à une baisse de la demande des clients par rapport au début frénétique de 2020, a été compensée par une hausse de 65% des revenus de négociation d’actions, principalement due aux dérivés.

Le boom des actions a également renforcé ses activités de conseil bancaire au sein de la banque d’investissement, les revenus ayant augmenté de 35% à 859 millions de livres provenant des frais de conseil sur les collectes de fonds en actions.

Les résultats reflètent ceux du rival français BNP Paribas (BNPP.PA), qui a également fait état vendredi d’un rebond des opérations sur actions et d’une baisse des titres à revenu fixe.

La performance généralement solide de la banque d’investissement de Barclays ces dernières années a justifié le soutien de Staley à l’entreprise, pendant une période où l’actionnaire activiste Ed Bramson l’a exhorté à la réduire.