Les bénéfices de Foxconn au deuxième trimestre en hausse de 20 % grâce à la demande de produits Apple

Les bénéfices de Foxconn au deuxième trimestre ont augmenté de 20 % d’une année sur l’autre grâce à la demande de produits Apple et d’autres appareils électroniques fabriqués par la société. Environ la moitié des revenus de l’entreprise provient d’Apple…

L’assembleur d’iPhone Hon Hai Precision Industry Co. a annoncé une augmentation de 20% de ses revenus au deuxième trimestre, la pandémie continuant de stimuler la demande d’électronique d’Apple Inc. et d’autres clients. Le chiffre d’affaires au cours des trois mois précédant juin a atteint 1,36 billion de dollars NT (48,7 milliards de dollars), a rapporté le fabricant taïwanais, contre des estimations de 1,34 billion de dollars NT. La forte performance du plus grand fabricant d’électronique sous contrat au monde suggère que la demande d’iPhones, de consoles de jeux et de serveurs reste robuste, les consommateurs s’emparant des appareils pour le travail à distance, l’enseignement à domicile et les besoins de divertissement. Les entreprises investissent également dans la technologie, en développant l’infrastructure des centres de données pour mieux servir les activités en ligne des clients.

La demande de produits Apple a augmenté pendant la pandémie, en raison des personnes travaillant et étudiant à domicile et ayant besoin de plus de divertissement à domicile pendant les fermetures.

COVID-19 a cependant entraîné des pénuries de puces qui, selon Apple, affecteront l’offre d’iPad et de Mac.

Les pénuries d’approvisionnement au troisième trimestre fiscal auront principalement un impact sur les gammes Mac et iPad, ont expliqué Cook et le directeur financier Luca Maestri lors de l’appel. “Nous nous attendons à être limités par l’offre et non par la demande”, a déclaré Cook aux analystes.

De plus, la pandémie a entraîné une perte de capacité de production lorsque les travailleurs sont infectés. En particulier, l’approvisionnement en vaccins a été problématique à Taïwan en raison de l’ingérence chinoise. Apple avait essayé d’aider avant qu’un accord ne soit conclu pour que les fournisseurs clés Foxconn et TSMC interviennent.

Les fournisseurs d’Apple TSMC et Foxconn travaillent à l’achat de millions de doses de vaccins COVID-19 pour Taïwan. Le plan est que les deux sociétés achètent les vaccins, puis les donnent au gouvernement pour distribution à la population de la nation insulaire.

