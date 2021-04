Les bénéfices de Goldman écrasent les attentes sur la banque d’investissement en plein essor

PHOTO DE FICHIER: PHOTO DE FICHIER: Le logo de la société Goldman Sachs est visible dans l’espace de la société sur le sol de la Bourse de New York, (NYSE) à New York, États-Unis

Goldman Sachs Group Inc a facilement battu mercredi les attentes de Wall Street pour le bénéfice du premier trimestre, alors que la banque d’investissement américaine a capitalisé sur des niveaux records d’activité de négociation mondiale et un boom du marché boursier lié aux coronavirus.

Les revenus globaux de la banque d’investissement ont augmenté de 73% pour atteindre 3,77 milliards de dollars, son plus haut niveau depuis 2010, tandis que les opérations sur actions ont bondi de 68%, la hausse des transactions des investisseurs ordinaires alimentant la volatilité des marchés boursiers.

Les frais de banque d’investissement mondiaux ont atteint un record historique de 39,4 milliards de dollars au cours du trimestre de mars, selon les données de Refinitiv.

Goldman a également confortablement conservé son premier classement dans les classements mondiaux du conseil en fusions et acquisitions. Les tableaux de classement de Refinitiv classent les sociétés de services financiers en fonction du montant des frais de fusions et acquisitions qu’elles génèrent.

Un boom sans précédent des entreprises privées qui fusionnent avec des sociétés écrans cotées pour entrer en bourse a aidé le géant de Wall Street à gagner de beaux honoraires grâce à de telles transactions.

Le bond massif de 47% des revenus de trading était en ligne avec les gains plus larges pour les bureaux de négociation à Wall Street et était le résultat de la volatilité générée par une flambée du commerce de détail de «stocks meme» comme GameStop.

La banque a également profité de comparaisons favorables avec l’année dernière lorsqu’elle a mis de côté plus de fonds pour couvrir les pertes potentielles sur les prêts aux entreprises dues à la pandémie et a réduit la valeur de certains actifs.

Les revenus du conseil financier se sont chiffrés à 1,1 milliard de dollars.

Le bénéfice net applicable aux actionnaires ordinaires s’est élevé à 6,7 milliards de dollars au cours du trimestre terminé le 31 mars, contre 1,12 milliard de dollars à la même période il y a un an.

Le bénéfice par action est passé à 18,60 $ contre 3,11 $ un an plus tôt. Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice de 10,22 dollars par action, selon l’estimation IBES de Refinitiv.

Goldman avait déclaré en mars que ses pertes suite à une vente incendiaire d’actions déclenchée par un effondrement du fonds d’investissement new-yorkais Archegos n’étaient pas significatives.

Le chiffre d’affaires total a bondi de 102% à 17,7 milliards de dollars au cours du trimestre.

Goldman a déclaré que la souscription de la dette avait été facilitée par un financement à effet de levier solide et une activité adossée à des actifs, tandis que la souscription d’actions avait été stimulée par un marché des introductions en bourse en feu.

Contrairement à des concurrents tels que JPMorgan et Bank of America, Goldman a une activité de consommation relativement plus petite, ce qui a limité son exposition aux défauts de paiement et lui a permis de se concentrer sur sa force de base dans la banque d’investissement et le trading.