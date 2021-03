Les bénéfices de Hammerson plongent de 83% après la pire année jamais enregistrée pour les loyers

// Hammerson affirme que ses propriétés valaient 6,34 milliards de livres sterling à la fin de 2020, contre 8,33 milliards de livres un an plus tôt

Hammerson a réduit la valeur de ses centres commerciaux et de ses magasins de près de 2 milliards de livres sterling, car Covid-19 a vu ses revenus locatifs subir la plus forte baisse de son histoire.

Les patrons du géant de l’immobilier, qui possède Bullring à Birmingham et Brent Cross à Londres, ont déclaré que ses propriétés valaient 6,34 milliards de livres sterling à la fin de 2020, contre 8,33 milliards de livres un an plus tôt.

Les revenus locatifs nets en 2020 ont chuté de 48,9% à 157,6 millions de livres sterling, les bénéfices ajustés de l’entreprise ayant chuté de 82,9% à 36,5 millions de livres sterling.

Le portefeuille britannique de Hammerson a été le plus touché, les sites phares et les parcs commerciaux ayant subi des baisses à périmètre constant de 51% et 42% respectivement, contre 18% en France et 30% en Irlande.

Les baisses de valorisation ont été particulièrement difficiles pour les centres commerciaux – en baisse de 35,8 pour cent – et les parcs commerciaux ont perdu 23,3 pour cent.

Cependant, les parcs de vente au détail à rabais de Hammerson n’ont baissé que de 6,2 pour cent.

Les propriétaires commerciaux envisagent un avenir difficile avec le passage au travail à domicile et la plupart des entreprises s’attendent à ce que le personnel ne fasse plus la navette cinq jours par semaine, ce qui rend les centres-villes moins attrayants pour les locataires.

«À tous égards, 2020 a été une année sans précédent avec toutes les entreprises et tous les ménages touchés par Covid-19», a déclaré la directrice générale de Hammerson, Rita-Rose Gagné.

«Comme le montrent nos résultats, Hammerson a été durement touché. Le secteur de la vente au détail, déjà en proie à des changements structurels majeurs, a été considérablement touché par les restrictions imposées pour lutter contre la pandémie, et nous avons également constaté un nombre croissant de défaillances de la vente au détail.

«Ensemble, cela a entraîné la plus forte baisse des revenus locatifs nets et de la valeur des actifs au Royaume-Uni de l’histoire du groupe.»

Gagné a ajouté qu’elle avait bon espoir pour l’avenir alors que les restrictions de verrouillage se soulageraient et que le déploiement de la vaccination se poursuivait au rythme.

«En tant qu’entreprise, Hammerson fournit les lieux et l’infrastructure sociale où les gens veulent et doivent être, et je suis convaincue qu’elle jouera un rôle vital dans le façonnement des quartiers et des communautés à l’avenir», a-t-elle déclaré.

L’entreprise vendra également plus de propriétés et a confirmé qu’elle mettrait fin à une joint-venture sur deux centres commerciaux en France.

