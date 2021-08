Les bénéfices de HDFC baissent légèrement en raison de la baisse des revenus provenant de la vente d’investissements ; Les NPA augmentent

in

L’efficacité de recouvrement des prêts aux particuliers en cumulé en juin s’établit à 98,3 % contre 98 % en mars.

La Housing Development Finance Corporation (HDFC) a annoncé lundi une baisse de 2% en glissement annuel de son bénéfice net pour le trimestre de juin à 3 000,67 crores de roupies, car elle gagnait moins de la vente d’investissements. Le revenu net d’intérêts (NII) pour le premier trimestre de l’exercice 22 s’élevait à 4 147 crores de Rs, soit 22% de plus que 3 392 crores de Rs l’année précédente. La marge nette d’intérêt (NIM) pour le trimestre a augmenté de 20 points de base (pb) séquentiellement à 3,7%.

Keki Mistry, vice-président et chef de la direction de HDFC, a déclaré que la croissance des décaissements de prêts individuels au premier trimestre n’avait pas été aussi gravement touchée que l’année dernière. “Bien qu’il subsiste une incertitude sur la durée des blocages et la possibilité d’une troisième vague, nous sommes optimistes quant à notre capacité à livrer”, a déclaré Mistry.

Au 30 juin, les actifs sous gestion (AUM) s’élevaient à Rs 5,74 lakh crore, en hausse de 8% par rapport à Rs 5,31 lakh crore à la fin du même trimestre de l’année précédente. Les prêts individuels représentent 78 % des encours sous gestion. Sur la base de l’actif géré, la croissance du portefeuille de prêts individuels était de 14 % et la croissance du portefeuille total de prêts était de 8 %.

La société avait des provisions d’une valeur de Rs 13 189 crore au 30 juin. Conformément aux normes réglementaires, la société est tenue de porter une provision totale de Rs 5 778 crore. Sur ce total, 2 443 crores de Rs sont destinés au provisionnement des actifs standard et 3 335 crores de Rs sont destinés aux actifs non performants (NPA).

Le ratio brut d’actifs non performants (NPA) a augmenté de 26 points de base en séquentiel à 2,24 %. Le ratio global d’efficacité de la collecte des prêts individuels s’est amélioré en juin pour atteindre les niveaux d’avant Covid, a déclaré HDFC dans un communiqué. L’efficacité de recouvrement des prêts aux particuliers en cumulé en juin s’établit à 98,3 % contre 98 % en mars.

« Les NPA individuels ont augmenté en raison des dérapages dus à l’impact de la deuxième vague de la pandémie. Les efforts de collecte ont été entravés en raison de l’incapacité des équipes de récupération à effectuer des visites sur le terrain pendant la période de verrouillage », a déclaré la société, ajoutant que les ordonnances du tribunal entravaient également les efforts de collecte.

Mistry a déclaré que jusqu’à présent, HDFC a reçu des demandes de restructuration unique de comptes d’une valeur de 778 crores, soit 0,15% du portefeuille de prêts.

Le ratio d’adéquation du capital (CAR) du prêteur s’élevait à 22%, dont le capital de niveau I était de 21,3% et le capital de niveau II était de 0,7%. Conformément aux normes réglementaires, les exigences minimales pour le capital CAR et le capital de niveau I sont respectivement de 15 % et 10 %.

Les actions de HDFC ont clôturé à Rs 2 462,30 sur l’ESB lundi, soit 0,88% de plus que leur clôture précédente.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.