Les bénéfices de HSBC augmentent de 74% alors que l’économie se remet de la pandémie – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News

Alors que les résultats ont dépassé les prévisions de City, la banque a annoncé un programme de rachat d’actions.

Au troisième trimestre, les bénéfices de HSBC ont augmenté d’environ 74%, l’amélioration des conditions économiques ayant permis à la banque de débloquer des centaines de millions de livres initialement réservés pour une augmentation potentielle des défauts de paiement pendant la pandémie.

Au cours des trois mois précédant septembre, la banque basée à Londres a déclaré que les bénéfices avant impôts avaient atteint 5,4 milliards de dollars (3,9 milliards de livres sterling) contre 3,1 milliards de dollars un an plus tôt. Pour le trimestre, il a facilement battu les prévisions de City pour des bénéfices de 3,8 milliards de dollars.

HSBC a reconnu que la stabilité économique continue avait contribué à augmenter ses bénéfices, car l’amélioration des conditions a permis aux clients de rembourser leurs dettes à temps. Ce scénario signifiait que HSBC, pour aider à amortir le coup d’une augmentation potentielle des défauts de paiement, pourrait libérer environ 700 millions de dollars de la pile d’argent accumulée pendant la pandémie.

La charge pour pertes sur prêts de 785 millions de dollars enregistrée par HSBC au cours de la même période l’année dernière a été presque compensée. Les analystes s’attendaient à une charge supplémentaire de 236 millions de dollars au troisième trimestre.

HSBC a annoncé un programme de rachat d’actions, qui permettra de distribuer jusqu’à 2 milliards de dollars à ses investisseurs, en raison des résultats meilleurs que prévu. Le directeur général, Noel Quinn, a déclaré :

« Nous avons réalisé une bonne performance au troisième trimestre, avec une forte croissance des bénéfices soutenue par des reprises de provisions supplémentaires. La stratégie de la banque reste sur la bonne voie, avec une bonne livraison dans tous les domaines ».

Le haut dirigeant de la banque a déclaré que HSBC restait prudent quant aux risques potentiels, mais il estime que les « plus bas des derniers trimestres sont derrière nous ».

En raison de la hausse de l’inflation et des investissements tout au long de l’exercice, la banque s’attend à des coûts plus élevés. Mais, HSBC a déclaré que l’augmentation potentielle des taux d’intérêt – qui contribuera à augmenter les revenus – aiderait à compenser certains des effets. Tout cela est attendu avec des attentes croissantes selon lesquelles la Banque d’Angleterre pourrait augmenter ses taux dès le mois prochain pour lutter contre la hausse de l’inflation.

Quelques jours après que son rival Barclays a révélé qu’il avait presque doublé son bénéfice du troisième trimestre à 2 milliards de livres sterling, soutenu par de solides prêts hypothécaires et une augmentation de l’activité bancaire d’investissement, la solide performance du prêteur se manifeste. Plus tard cette semaine, NatWest et Lloyds doivent publier leurs résultats du troisième trimestre.