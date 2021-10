Les bénéfices de l’AAPL Q4 2021 devraient connaître une énorme croissance en glissement annuel

Demain dévoilera les résultats de l’AAPL Q4 2021, et les analystes s’attendent à ce que la société de Cupertino annonce une énorme augmentation de ses revenus par rapport à l’année précédente.

C’est en partie dû à l’optimisme concernant les ventes de l’iPhone 13, mais c’est surtout une question de timing…

Historiquement, les ventes de lancement des derniers iPhones sont réalisées en septembre, ce qui fait partie du quatrième trimestre fiscal d’Apple (aka calendrier Q3). C’était vrai à chaque lancement de l’iPhone 5 à l’iPhone 8.

Les choses sont devenues plus compliquées après cela, cependant, et le lancement de l’iPhone 12 de l’année dernière faisait partie de ceux qui verront un lancement ultérieur. L’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro ont été mis en vente en octobre, tandis que les mini et Pro Max n’étaient disponibles qu’en novembre. Cela signifie exactement qu’aucune de ces ventes n’a contribué au chiffre d’affaires d’Apple au quatrième trimestre. En revanche, l’iPhone 13 a été mis en vente le 24 septembre, offrant une semaine de ventes au quatrième trimestre.

Cela étant, il n’est pas surprenant que Yahoo Finance montre que les analystes s’attendent à une énorme augmentation des revenus, de 64,7 milliards de dollars l’année dernière à 84,85 milliards de dollars cette année.

Cela reflète également une image assez optimiste des ventes de l’iPhone 13, en particulier pour ce qui est essentiellement une année de modèle S, mais avec quelques améliorations notables et utiles. Cependant, il est également clair que les analystes ne savent pas exactement à quoi s’attendre, car les estimations de revenus vont de 77,65 milliards de dollars à 89,28 milliards de dollars.

Les analystes s’accordent tous à dire que le bénéfice par action (BPA) dépassera le dollar, avec l’estimation la plus basse à 1,05 $ et la moyenne à 1,24 $.

La pénurie mondiale de puces suscite toujours des inquiétudes et les investisseurs écouteront attentivement ce que la société a à dire à ce sujet demain. La principale préoccupation sera de savoir si la chaîne d’approvisionnement d’Apple peut faire face à la demande des fêtes de fin d’année, déclare Daniel Ives, taureau de l’AAPL (via CNET).

« L’éléphant dans la salle pour Apple (et tous les autres acteurs technologiques et automobiles) avant la conférence téléphonique reste la crise de la pénurie de puces et l’impact de cette logistique mondiale Rubik’s Cube sur les constructions et les expéditions d’iPhone pour la saison des vacances », a écrit Ives dans un rapport de recherche la semaine dernière. Mais, a-t-il ajouté, Apple a le problème « de classe supérieure » de la demande dépassant l’offre alors que les utilisateurs continuent de passer à la 5G sans fil, provoquant ce que les analystes appellent un « supercycle » de mises à niveau. « Nous considérons les problèmes de chaîne d’approvisionnement à court terme comme rien de plus qu’un ralentisseur sur un supercycle pluriannuel », a écrit Ives.

Les incertitudes persistantes signifient qu’Apple devrait poursuivre sa récente tendance à la baisse pour offrir des prévisions pour le trimestre suivant.

Comme d’habitude, les résultats de l’AAPL Q4 2021 seront révélés à 13h30 HAP, et Apple suivra avec un appel des résultats 30 minutes plus tard. Nous vous apporterons bien sûr tous les chiffres et une couverture complète.

Photo : Kharl Anthony Paica/Unsplash

