Les bénéfices de l’action XOM sont toujours bons jusqu’à la dernière goutte

Investisseurs dans Exxon Mobil (NYSE :XOM) l’action a connu une excellente année 2021.

En fait, l’action d’Exxon Mobil est en hausse de 47 % depuis le début de l’année. C’est mieux que Pomme (NASDAQ :AAPL) et presque égal à Microsoft (NASDAQ :MSFT).

L’action est alimentée par la hausse des prix du pétrole. Le West Texas Intermediate, la principale qualité de pétrole aux États-Unis, se négocie à 73 $ le baril. C’était à 48 $ en janvier. Il augmentera probablement à Noël, car le prélèvement sur les réserves de la semaine dernière a été plus élevé que prévu.

Malgré cela, l’action XOM reste une bonne affaire pour les investisseurs à revenu. Le dividende rapporte 5,96 %. La capitalisation boursière est de 256 milliards de dollars. C’est encore court de Disney (NYSE :DIS) et moins d’un dixième de celui d’Apple. Pas plus tard qu’en 2013, Exxon Mobil était l’entreprise la plus valorisée au monde.

Action XOM : le grand pétrole double

Alors que les géants pétroliers européens comme Royal Dutch Shell (NYSE :RDS.A, NYSE :RDS.B) et PA (NYSE :PA) s’est retiré de la production de pétrole au cours des 5 dernières années, Exxon Mobil a doublé.

Elle a doublé sa production dans le bassin permien du Texas. Il continue de trouver plus de pétrole au large de la Guyane en Amérique du Sud. L’entreprise produit aujourd’hui plus de 2,3 millions de barils de pétrole par jour. Elle raffine 1,9 million de barils par jour aux États-Unis

Pendant la pandémie, alors que les prix du pétrole baissaient, Exxon Mobil a contracté une nouvelle dette de 21 milliards de dollars. Le pic pétrolier de 2021 lui a permis de réduire cela de 17 milliards de dollars en 2021. Il prévoit des dépenses en capital de 20 à 25 milliards de dollars chaque année jusqu’en 2027, ainsi que des rachats d’actions et un dividende en hausse.

Malgré les gains du titre, 2021 a été difficile pour la direction d’Exxon Mobil. Il a perdu une bataille contre les administrateurs avec Engine No. 1, un groupe d’activistes axé sur la durabilité, y compris une inclinaison vers les énergies renouvelables. Ce groupe dit maintenant vouloir « s’engager de manière constructive » avec la direction, dans le but de réduire les émissions de carbone tout en maintenant les bénéfices.

Le premier pas dans cette direction pourrait être la vente de 5 000 puits de gaz naturel à un foreur appelé Presidio. Cela aurait du sens parce que les prix du gaz naturel ont récemment baissé.

Combien de temps cela peut-il continuer ?

L’image du « gros pétrole » est comme celle du « gros tabac » il y a 20 ans.

Mais quand Exxon Mobil parle d’être durable, il parle de lui-même, pas de la planète. Au cours du boom de la dernière décennie, Exxon Mobil a donné la priorité aux investissements. Cette fois, il donne la priorité au dividende.

Exxon Mobil était l’un des grands soumissionnaires lors d’une récente vente de concessions pétrolières et gazières dans le golfe du Mexique. Il soumissionne pour de nouveaux baux au large du Brésil. Il poursuit ses travaux sur un nouveau projet au Vietnam. Il a également signé un accord gazier au large de Chypre.

TipRanks compte 15 analystes qui suivent Exxon Mobil, dont six disent que vous devriez l’acheter, six disent simplement de le garder et trois disent de vendre. La dégradation la plus récente est celle de BNP Paribas. Ils ont attribué une note de sous-performance à l’action début octobre, avec un objectif de cours de 60 $ par action. Depuis, les actions ont augmenté de 2,5 %.

L’essentiel sur XOM Stock

La transition énergétique est en marche. Exxon Mobil ne peut pas l’arrêter.

Mais l’entreprise peut toujours gagner de l’argent et partager la richesse avec les investisseurs. Exxon Mobil a mis en place un programme de rachat d’actions de 10 milliards de dollars. Le dividende a été porté à 88 centimes.

La pénurie de puces ralentit la marche des voitures électriques. Les constructeurs de voitures électriques se concentrent toujours sur le segment du luxe de Tesla (NASDAQ :TSLA) plutôt que le marché de masse. Il est facile de voir Exxon continuer à générer des dividendes élevés jusqu’en 2025.

Les dividendes et le pétrole sont tous deux démodés. Mais si vous cherchez un revenu l’année prochaine, alors le stock XOM devrait être le premier endroit où vous cherchez.

