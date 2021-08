Les bénéfices de Nintendo chutent comme prévu, mais il reste en position de force

Image : La vie de Nintendo

Depuis la dernière série de rapports financiers, Nintendo a connu un E3 positif et a dévoilé le Switch OLED, nous donnant des indications sur les raisons pour lesquelles la société est restée optimiste quant à la génération de bénéfices importants cette année. Le résumé principal est que les estimations données dans les résultats de fin d’année précédente restent inchangées dans le résumé du premier trimestre d’aujourd’hui – Nintendo prévoit de réaliser un bénéfice important cette année.

Bien sûr, ces chiffres seront encore en baisse significative par rapport à 2020, une année au cours de laquelle des circonstances mondiales uniques et sans précédent ont sans aucun doute profité aux résultats commerciaux de Nintendo. La demande de divertissement était plus élevée que jamais et les consoles Switch combinées à des géants du logiciel comme Animal Crossing: Nouveaux Horizons touché une corde sensible et vendu en grand nombre.

Les ventes et les bénéfices du premier trimestre sont sans surprise tous en baisse par rapport à leurs équivalents 2020/2021, mais comme vous pouvez le voir dans les ventilations ci-dessous, Nintendo réalise toujours des bénéfices importants, renforçant ses réserves de trésorerie déjà importantes.

Ventes nettes – 322,6 milliards de yens (environ 2,94 milliards de dollars US) – en baisse de 9,9% par rapport à l’année précédente -12,9% de moins que l’équivalent 2020

Le prochain trimestre comprendra les ventes de La Légende de Zelda : Skyward Sword HD, par exemple, tandis que Nintendo se prépare également pour une solide saison Q3/Vacances avec des sorties de jeux majeures et le modèle Switch OLED.

Il sera intéressant de voir si Nintendo continue d’atteindre ses objectifs pendant ces périodes vitales.