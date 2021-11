Les bénéfices de Nintendo restent en baisse mais sur la bonne voie, malgré une baisse des prévisions de ventes de commutateurs

Image: Nintendo Life / Zion Grassl

Plus tôt cette semaine, Nikkei a signalé que Nintendo rencontrait des problèmes de production liés à la pénurie continue de puces, qui a également été un problème pour Sony et Microsoft avec son dernier matériel. Dans les rapports financiers mis à jour du deuxième trimestre publiés par Nintendo, il a effectivement confirmé ce rapport, bien que son impact sur les résultats de l’entreprise semble être minime.

Comme rapporté par Nikkei, Nintendo a baissé son estimation des systèmes Switch expédiés de 25,5 millions d’unités à 24 millions, offrant l’explication suivante.

Pour le matériel Nintendo Switch, nous avons réduit nos prévisions de 1,50 million d’unités à 24,00 millions d’unités. Nos prévisions d’expéditions pour le second semestre ont été revues à la baisse en raison du changement de notre plan de production dû aux effets de la pénurie mondiale de semi-conducteurs. D’autre part, nous avons révisé les prévisions de logiciels Nintendo Switch en hausse de 10,00 millions d’unités à 200,00 millions d’unités sur la base des performances commerciales du premier semestre.

Comme vous pouvez le voir, ses ventes de logiciels ont augmenté – malgré le retard probable d’Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp au cours du prochain exercice – pour refléter des ventes de jeux plus élevées que prévu à ce jour. Les versions majeures des Fêtes incluent Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl et Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition; à l’heure actuelle Kirby et le pays oublié est fixé au printemps 2022, il sera donc intéressant de voir si cela s’inscrit dans cet exercice avec une version de mars pour aider à augmenter les chiffres.

Passons au résultat net des bénéfices de Nintendo, tout comme au premier trimestre, ils sont bien inférieurs aux équivalents de l’année dernière, lorsque divers degrés de blocages mondiaux et Animal Crossing: Nouveaux Horizons conduit les ventes à un niveau ahurissant. Comme vous pouvez le voir dans les chiffres ci-dessous, cependant, Nintendo est toujours en position de force et réalise des bénéfices substantiels.

Ventes nettes – 624,2 milliards de yens (environ 5,47 milliards de dollars US) – en baisse de 18,9% par rapport à l’année précédente

Résultat d’exploitation – 219,9 milliards de yens (environ 1,93 milliard de dollars US) – en baisse de 24,5% par rapport à l’année précédente

Bénéfice net – 171,8 milliards de yens (environ 1,5 milliard de dollars américains) – en baisse de 19,4 % par rapport à l’année précédente

Bien que les bénéfices soient substantiels, Nintendo a subi la pression de certains actionnaires en raison de ces baisses d’une année sur l’autre. L’accent sera sans aucun doute mis sur le prochain exercice pour recommencer à enregistrer des augmentations.

En attendant, cependant, Nintendo est financièrement extrêmement stable ; la question, comme toujours, sera de savoir comment elle utilise cette richesse pour maintenir sa position de force sur le marché des jeux.