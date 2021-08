Les bénéfices de Saudi Aramco augmentent considérablement – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News ⋆ Crypto new media

Saudi Aramco a suivi ses autres concurrents de Big Oil pour enregistrer des bénéfices exceptionnels, renforcés par une reprise des prix du pétrole et des produits chimiques. La plus grande entreprise énergétique au monde a réalisé un revenu net de 95,5 milliards de rials (25,5 milliards de dollars) au deuxième trimestre de cette année, ce qui est le niveau le plus élevé depuis la fin de 2018.

Les flux de trésorerie disponibles ont augmenté à 22,6 milliards de dollars, au-dessus du dividende trimestriel de 18,8 milliards de dollars de la société contrôlée par l’État pour la première fois depuis le début de la pandémie de COVID-19. La réouverture de la plupart des grandes économies a entraîné une flambée des prix des matières premières, le brut ayant augmenté de près de 35% en 2021.

Au cours des deux dernières semaines, des sociétés pétrolières comme Chevron Corp, BP Plc et Royal Dutch Shell Plc ont confirmé une augmentation des rachats d’actions et des paiements. Toutes ces entreprises sont convaincues que le pire de la pandémie est passé.

Le dividende annuel d’Aramco de 75 milliards de dollars, le plus important au monde, est une source essentielle de financement pour l’Arabie saoudite. Le gouvernement détient 98% de l’entreprise et tente de réduire son déficit budgétaire qui a explosé en 2021 alors que les prix de l’énergie ont chuté avec la propagation du virus.

Le PDG Amin Nasser a déclaré dans un communiqué du 8 août :

« Les résultats reflètent un fort rebond de la demande mondiale d’énergie et nous nous dirigeons vers la seconde moitié de 2021 plus résilients et plus flexibles, alors que la reprise mondiale s’accélère. Je reste extrêmement positif sur le second semestre 2021 et au-delà. »

Mais, la pandémie n’est toujours pas terminée et Nassir l’a reconnu lors d’un appel avec des journalistes. Le pétrole a connu sa pire semaine depuis octobre, la propagation de la variante delta, principalement en Chine, assombrissant les perspectives à court terme. Le brut Brent a perdu 7% pour s’échanger à 70,70 dollars le baril.

La demande mondiale de pétrole semble rester inférieure aux niveaux d’avant Covid, mais devrait atteindre un niveau record de 100 millions de barils par jour en 2022, selon Nasser.

La dette diminue

Aramco semble se préparer alors même que la mesure de la dette nette par rapport aux fonds propres a chuté à 19,4% contre 23% à la fin de l’année dernière. Cependant, il reste au-dessus du plafond préféré de la direction d’environ 15 %. Il a baissé en raison de la hausse des flux de trésorerie et de l’utilisation par la société basée à Dhahran de certaines ressources provenant de la vente d’une participation dans ses oléoducs pour rembourser sa dette.

En juin 2021, Aramco a conclu un accord de 12,4 milliards de dollars avec un consortium dirigé par le groupe américain EIG Global Energy Partners LLC. Les dépenses en capital s’élevaient à environ 15,7 milliards de dollars au premier semestre 2021 et Aramco prévoit qu’elles atteindront environ 35 milliards de dollars pour l’ensemble de 2021, conformément aux prévisions antérieures.

Une partie de l’argent sera consacrée à l’augmentation de la capacité de production quotidienne de brut à 13 millions de barils contre 12 millions actuellement. Nasser a dit :

“Avec moins d’investissements que nous voyons d’autres producteurs dans le monde, cela crée une opportunité.”

Aux niveaux actuels des CAPEX et des prix du brut, la plupart des analystes du marché pétrolier s’attendent à ce qu’Aramco puisse couvrir son engagement de dividende avec des flux de trésorerie disponibles. Ces analystes de la Bank of America ont même déclaré que le paiement devait être augmenté pour qu’Aramco reste compétitif maintenant que les compagnies pétrolières occidentales augmentent leurs rendements pour les actionnaires.

Le directeur financier d’Aramco, Ziad al-Murshed, a déclaré lors du même appel :

“Nous indiquerons plus tard cette année si nous allons nous en tenir au dividende ordinaire ou faire autrement.”

Accord de confiance

Pour l’instant, Aramco effectue une vérification diligente sur un investissement proposé dans l’activité de raffinage du pétrole en produits chimiques de Reliance Industries Ltd. En 2019, Aramco a officiellement discuté de l’achat d’une participation de 20 % pour près de 15 milliards de dollars, mais cet accord a été retardé par la pandémie. Il devrait être finalisé cette année, comme l’expliquait l’indien Reliance en juin.

Les activités en amont de la société saoudienne, comprenant principalement la production de pétrole et de gaz, ont vu le bénéfice avant intérêts et impôts augmenter à 45,3 milliards de dollars entre avril et juin. Tout cela est contenu dans un état financier plus détaillé que la société a publié le 9 août. Cela représente une augmentation de 208 % par rapport à l’année dernière et de 13 % par rapport au premier trimestre.

La production de pétrole brut est freinée depuis 2021 par les engagements de l’Arabie saoudite auprès de l’OPEP, s’élevant en moyenne à 8,6 millions de barils par jour.

Boost de produits chimiques

L’OPEP+, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, comprend 23 nations. Cela a déclenché des limitations d’approvisionnement inattendues pour soutenir les prix du marché après le début de la pandémie. L’Arabie saoudite, leader de facto du cartel avec la Russie, a mis en place davantage de limitations en plus de ce dont l’OPEP avait besoin, bien que ces restrictions devraient prendre fin ce trimestre.

L’unité en aval d’Aramco a réalisé un bénéfice avant intérêts et impôts de 4,6 milliards de dollars au deuxième trimestre, en hausse par rapport à une perte au cours de la même période en 2021. Elle a été aidée par des marges élevées sur les produits raffinés et des contributions de Saudi Basic Industries Corp., une entreprise chimique qui Aramco en détient 70 % et a annoncé d’excellents résultats en près de dix ans la semaine dernière alors que la demande de peinture, de plastique et de matériaux d’emballage explose.

La compagnie pétrolière saoudienne organisera un appel aux investisseurs dans les prochains jours. Le cours de l’action Saudi Aramco a bondi de 0,3% pour atteindre 35,15 riyals à Riyad le 8 août.