Les bénéfices de SMCP augmentent au premier semestre 2021 – WWD

09/03/2021 à 09:08 CEST Les catastrophes naturelles multipliées par cinq au cours du dernier demi-siècle, portée par le changement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes qu’il provoque, qui ont fait en moyenne 115 morts et 202 millions de dollars perdus par jour (169,1 millions d’euros), selon le bilan le plus exhaustif qui ait été publié […] More