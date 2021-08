Les bénéfices de Sony Music au premier trimestre de l’exercice ont augmenté de 700 millions de dollars en glissement annuel grâce à la croissance du streaming

in

Sony Music Entertainment (SME) a ​​connu une augmentation de ses revenus de plus de 710 millions de dollars d’une année sur l’autre en avril, mai et juin 2021, selon un rapport sur les résultats du premier trimestre de l’exercice 2021 récemment publié par Sony Group Corporation.

Sony Music Entertainment, dont le siège est à New York, a rapporté environ 2,33 milliards de dollars (254,87 milliards de yens) au cours des trois mois se terminant le 30 juin 2021, en tenant compte du taux de change au moment de la rédaction de cet article et en tenant compte des ventes externes et des transactions intersectorielles. ressemblent. Les ventes externes représentaient la grande majorité du chiffre, ce qui signifie une augmentation significative par rapport aux 1,62 milliard de dollars (177,12 milliards de yens) livrés par le tronçon correspondant en 2020. Néanmoins, la somme représente une légère baisse par rapport aux 2,44 milliards de dollars du trimestre précédent (267,42 yens). milliards) de revenus pour le label Big Three.

De plus, les revenus de Sony Music au premier trimestre de l’exercice 2021 ont également contribué à un bond des bénéfices de la même fenêtre en 2020, à 505,56 millions de dollars (55,38 milliards de yens) contre 325,33 millions de dollars (35,64 milliards de yens). Sur ce front, malgré la baisse des revenus d’un trimestre à l’autre, les bénéfices des PME se sont améliorés de 134,73 millions de dollars (14,76 milliards de yens) par rapport au dernier trimestre.

Comme on pouvait s’y attendre, le streaming s’est une fois de plus avéré le principal contributeur à la croissance des bénéfices de Sony Music, y compris dans la musique enregistrée et l’édition.

Citant à la fois «un streaming payant solide et une reprise du streaming financé par la publicité» comme moteurs du gain, la ventilation des performances révèle que les revenus de la musique enregistrée attribuables au streaming ont atteint 996,06 millions de dollars (109,11 milliards de yens) – en hausse de 367,07 millions de dollars (40,21 yens). milliards de dollars) d’avril, mai et juin 2020 et 71,23 millions de dollars (7,79 milliards de yens) par rapport au trimestre précédent.

Pendant ce temps, une augmentation des ventes physiques a augmenté les revenus de la «musique enregistrée – autres» à 390,54 millions de dollars (42,78 milliards de yens). Le chiffre marque un bond considérable par rapport au premier trimestre de l’exercice 2020, mais une baisse notable par rapport aux trois mois d’ouverture de 2021.

Du côté de l’édition, Sony Music Publishing – qui possède et administre désormais au nord de cinq millions de pistes – a généré 430,27 millions de dollars (47,13 milliards de yens) au cours du dernier trimestre terminé, soit une hausse de 146,39 millions de dollars (16,04 milliards de yens) d’une année sur l’autre et d’environ 35,82 $ millions d’euros (3,92 milliards d’euros) d’un trimestre à l’autre.

Le dernier segment, les médias visuels et la plate-forme de Sony Music, a rapporté 485,88 millions de dollars (53,20 milliards de yens) au cours du trimestre – une autre amélioration par rapport au premier trimestre de l’exercice 2020 (pour un total de 406,90 millions de dollars/44,55 milliards de yens), mais un montant de 129,84 millions de dollars (14,22 milliards de yens) ) baisse par rapport au quatrième trimestre de l’exercice 2020. Cette baisse d’un trimestre à l’autre résulte d’une baisse des revenus des jeux mobiles, qui, à 163,96 millions de dollars (17,96 milliards de yens), était environ la moitié de celle du trimestre précédent et bien en deçà de l’exercice précédent. autres quartiers.

En ce qui concerne les artistes PME dont les projets se sont le mieux vendus, Fine Line de Harry Styles, comme ce fut également le cas au premier trimestre de l’exercice 2020, s’est classé premier, suivi cette fois par les singles de Lil Nas X, Polo G’s Hall of Fame, et Lil Tjay’s Destined 2 Win, respectivement.

Le rapport sur les résultats de Sony Group Corporation réitère également les acquisitions et les partenariats que Sony Music a finalisés au cours du trimestre, y compris l’achat d’Alamo Records, AWAL et Somethin’ Else ainsi qu’un accord avec Roblox.

Les autres grands labels, Warner Music Group et Universal Music Group, ont récemment révélé qu’ils avaient eux-mêmes enregistré d’importants gains de revenus d’une année sur l’autre en avril, mai et juin de cette année. La croissance pourrait s’avérer particulièrement significative pour Universal Music alors qu’elle s’apprête à arriver en bourse.