Les bénéfices de T-Mobile survivent à la récente violation de données avec des revenus « record » au troisième trimestre

Le troisième trimestre a été bon pour T-Mobile, qui a publié mardi ses résultats financiers. Le « New Uncarrier » a déclaré un chiffre d’affaires total de 19,6 milliards de dollars, ainsi que des revenus de service record de 14,7 milliards de dollars. La société rapporte également 1,3 million de clients supplémentaires, plus que Verizon et AT&T au troisième trimestre et portant la base totale d’abonnés de T-Mobile à 106,7 millions.

Lors de l’appel aux résultats, le PDG Mike Sievert a également souligné son nouveau service Internet, qui a récemment vu son prix baisser et repose principalement sur la 5G. Le service a connu une croissance record au troisième trimestre avec plus de 500 000 abonnés, ce qui est probablement alimenté par le prix attractif et le spectre milieu de gamme de Sprint.

Sievert bénéficie de la croissance 5G de T-Mobile, en particulier avec son spectre milieu de gamme, avec plus de 109 millions de personnes couvertes aux États-Unis avec des appareils phares et même les meilleurs téléphones Android à petit budget comme le OnePlus Nord N200 5G. Il souligne également comment la 5G est utilisée pour alimenter de nouveaux cas d’utilisation, y compris les « applications Metaverse émergentes ».

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Malgré un appel de bénéfices majoritairement positif, Sievert a pris un moment pour faire face à la cyberattaque qui s’est produite en août, affectant et exposant les informations de millions de clients. Il dit qu’en plus de l’enquête médico-légale, qui est maintenant clôturée, T-Mobile a ouvert un Cyber ​​Transformation Office qui lui rend compte directement, tandis que l’entreprise adopte un « état d’esprit axé sur la sécurité ».

Sievert parle également de la prochaine fermeture 3G de T-Mobile, qui devrait contribuer à alimenter l’expansion 5G de l’entreprise tout au long de 2022.

T-Mobile est en lutte continue avec Dish au sujet de la fermeture imminente de la 3G CDMA, qui a récemment été retardée de trois mois pour donner au nouvel opérateur plus de temps pour faire sortir les clients du réseau vieillissant. Cependant, Sievert a déclaré que Dish « traînait des pieds », tout en notant que le retard n’aurait pas un effet énorme sur T-Mobile.

[W]orsque nous regardons les taux d’exécution réels, il nous semble que même aux taux actuels, trois mois supplémentaires seraient quelque chose que tout le monde apprécierait », a-t-il déclaré lors de l’appel sur les résultats. « Et donc j’aimerais que nos partenaires aller plus vite. Ils ne semblent pas l’être et à cause de cela, nous avons simplement pris cette mesure volontaire par nous-mêmes. »

Pendant ce temps, T-Mobile relève ses perspectives pour l’année à 5,1 millions d’ajouts nets, qui seront sans aucun doute tirés par ses partenariats avec des détaillants nationaux comme Best Buy et Walmart.

