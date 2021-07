Les bénéfices des DJ ont chuté de 68% en 2020 malgré la diffusion en direct, les données montrent

Les revenus des DJ ont subi une baisse de 68% d’une année sur l’autre en 2020 malgré la prévalence de la diffusion en direct, selon un rapport récemment publié.

L’International Music Summit a révélé cette statistique et d’autres dans son rapport d’activité IMS 2021, “une étude annuelle de l’industrie de la musique électronique”. Le document réitère d’emblée que plus de quelques DJ et professionnels de la musique électronique (comme des artistes de tout l’espace musical au sens large) se sont tournés vers la diffusion en direct et d’autres solutions numériques pour se connecter avec les fans au milieu de la pandémie et de ses mesures de verrouillage associées.

Et en ce qui concerne la baisse initialement mentionnée des revenus des DJ, le revenu cumulé des disc-jockeys s’est élevé à environ 300 millions de dollars en 2020, selon le rapport – une baisse d’environ 68% et 743 millions de dollars par rapport aux 1,1 milliard de dollars de 2019 – « car les livestreams ont profité aux fans et à de bons causes sur les honoraires des artistes.

Comme on pouvait s’y attendre, les revenus de la musique électronique attribuables aux clubs et aux festivals (dont plus de 200 ont été « annulés ou reportés ») ont également subi un coup dur en 2020, chutant d’environ 78 % (environ 3,4 milliards de dollars) à environ 1 milliard de dollars, tandis que « les ventes de musique et streaming » a généré une petite amélioration (quatre pour cent/48 millions de dollars) d’une année sur l’autre. Au total, l’espace électronique s’est rétréci “à une taille vue pour la dernière fois il y a plus d’une décennie”, à 3,4 milliards de dollars de revenus contre 7,3 milliards de dollars en 2019, indique le texte.

Dans d’autres statistiques de musique électronique moins qu’encourageantes, la part d’artistes du genre dans le Spotify Top 200 « est en baisse dans 16 des 18 pays que nous avons étudiés », selon le document. Malgré ces développements et d’autres, le rapport d’activité d’IMS a également mis en lumière quelques-uns des points forts de la musique électronique en 2020, qui ont vu le magasin numérique Beatport croître de 33% en glissement annuel.

En ce qui concerne le retour apparemment rapide des festivals de musique et autres événements de divertissement axés sur la foule, “la valeur des billets de festival vendus en mars 2021 était supérieure à TOUTE L’ANNÉE 2020 COMBINÉE”, les relais textuels de la sphère de la musique électronique. Inutile de dire que le point est important, notamment en raison du succès du livestreaming des DJs mais du manque relatif de revenus que ces audiences virtuelles ont généré. De plus, la valeur cumulée des ventes de billets de festival a bondi de 123% de mars à mai 2021 et à la même période en 2019, indique le rapport.

Enfin, la valeur de “l’industrie des logiciels et du matériel DJ” s’est améliorée de 23% (environ 200 millions de dollars) par rapport à 2019, note l’auteur du rapport, atteignant “un record” de 1,1 milliard de dollars en 2020. Et entre juin 2020 et mai de 2021, les artistes électroniques ont émis environ 76% de tous les jetons musicaux non fongibles, selon l’IMS, pour au moins 50 millions de dollars de revenus.