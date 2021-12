Les bénéfices des entreprises sidérurgiques pourraient chuter par rapport au troisième trimestre (Icra)

En conséquence, les emprunts bancaires consolidés du secteur ont diminué de 26 % sur une courte période de dix-huit mois entre mars 2020 et septembre 2021.

Les bénéfices des entreprises sidérurgiques devraient suivre une tendance à la baisse par rapport au trimestre en cours en raison de la hausse des coûts des intrants, mais les indicateurs de rentabilité absolue de l’industrie resteront à des niveaux sains au cours des douze prochains mois, a déclaré lundi l’agence de notation Icra dans un rapport.

«Nos calculs suggèrent que le coût de consommation du charbon à coke devrait augmenter d’environ 65 à 70 % séquentiellement au troisième trimestre. Bien que le prix du minerai de fer ait baissé, il ne sera pas en mesure de compenser entièrement la forte augmentation des coûts du charbon à coke », a déclaré Jayanta Roy, vice-président senior et chef de groupe, Corporate Sector Ratings, Icra.

« Nous pensons donc que les écarts bruts pour un producteur d’acier primaire, qui dépend de l’achat de matières premières sur le marché, seraient séquentiellement inférieurs d’environ 10 % au cours du trimestre en cours, et les bénéfices de l’industrie au troisième trimestre seraient inférieurs aux high watermark atteint au T2FY22 », a-t-il ajouté

Cependant, l’agence de notation a déclaré que les pressions sur les coûts des intrants pour les usines nationales pourraient s’atténuer quelque peu vers la fin du quatrième trimestre de l’exercice 22, car les prix du charbon à coke transporté par voie maritime ont diminué de 20 % depuis les sommets de la mi-novembre 2021, dont les avantages se refléteraient lentement. dans les marges de l’usine après un décalage de 2-3 mois.

L’Icra a déclaré que les sidérurgistes avaient commencé à se désendetter de manière agressive depuis le deuxième trimestre de l’exercice 21, soutenus par une forte croissance des bénéfices et des réductions des dépenses d’investissement à la suite de l’incertitude liée à la pandémie. En conséquence, les emprunts bancaires consolidés du secteur ont diminué de 26 % sur une courte période de dix-huit mois entre mars 2020 et septembre 2021.

« Les emprunts consolidés de l’industrie sont aujourd’hui à leur plus bas niveau depuis mars 2012. Pour mettre les choses en perspective, les emprunts consolidés du secteur sidérurgique national par tonne de capacité installée s’élevaient à 176 $/MT en septembre 2021, diminuant de près de moitié par rapport à 350 $/MT en vigueur. en novembre 2008, lorsque le dernier super cycle de l’acier s’est terminé suite à la crise financière mondiale », a déclaré Icra.

