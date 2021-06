Les bénéfices d’Oracle dépassent les prévisions, mais les actions glissent alors que les investisseurs prennent des bénéfices ⋆ 10z viral

in

Taille du texte

Le président d’Oracle Larry Ellison.

Justin Sullivan/.



Oracle

a publié des résultats meilleurs que prévu pour son quatrième trimestre fiscal clos le 31 mai, alors que la société de logiciels d’entreprise a vu la force de son portefeuille d’applications d’entreprise et une croissance continue à trois chiffres pour son activité d’infrastructure cloud.

Mais l’action se négocie légèrement en baisse après les heures normales, car certains investisseurs prennent des bénéfices après une remontée de près de 30% des actions depuis la mi-mars. Les actions Oracle (ticker: ORCL) en fin de séance ont chuté de 2,4%, à 79,70 $.

Pour le trimestre, Oracle a enregistré un chiffre d’affaires de 11,2 milliards de dollars, en hausse de 8 % ou de 4 % à taux de change constant, le meilleur taux de croissance trimestriel de l’entreprise depuis une décennie. La ligne supérieure était en avance sur la fourchette de prévisions de la société, qui prévoyait une croissance de 5% à 7%, ou 1% à 3% en devise constante.

Les bénéfices non conformes aux PCGR se sont élevés à 4,5 milliards de dollars, ou 1,54 dollar par action, également en avance sur la fourchette prévue de 1,28 à 1,32 dollar par action. Sur la base des PCGR, la société a gagné 4 milliards de dollars, soit 1,37 dollar par action. Les flux de trésorerie d’exploitation se sont élevés à 15,9 milliards de dollars, en hausse de 21 %.

Inscription à la newsletter Barron’s Tech

Un guide hebdomadaire de nos meilleures histoires sur la technologie, les perturbations et les personnes et les stocks au milieu de tout cela.

Oracle a fait preuve de solidité dans son portefeuille d’applications, avec une croissance de 46 % des revenus pour Fusion ERP (logiciel financier pour les grandes entreprises), une croissance de 35 % pour Fusion HCM (logiciel RH pour les grandes entreprises) et une croissance de 26 % pour NetSuite ERP (logiciel financier pour les petites entreprises) aux entreprises de taille moyenne). La société a déclaré que son activité d’infrastructure cloud, y compris les logiciels Oracle Cloud et Autonomous Database, avait augmenté de plus de 100 %.

Pour l’ensemble de l’année, le chiffre d’affaires s’est élevé à 40,5 milliards de dollars, en hausse de 4 % ou de 2 % à taux de change constant. Les bénéfices de l’exercice étaient de 14,1 milliards de dollars, soit 4,67 $ par action; sur la base des PCGR, la société a gagné 13,7 milliards de dollars, soit 4,55 $ par action.

“Notre performance au quatrième trimestre a été absolument exceptionnelle”, a déclaré le PDG d’Oracle

Safra Catz

dit dans un communiqué. “Nos entreprises d’applications cloud Fusion et NetSuite, évaluées à plusieurs milliards de dollars, ont enregistré des augmentations spectaculaires de leurs taux de croissance déjà rapides de leurs revenus.”

Oracle n’a fourni aucune indication dans le communiqué, mais est susceptible de discuter de ses perspectives sur le prochain appel avec les investisseurs.

Écrivez à Eric J. Savitz à [email protected]