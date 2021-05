Les bénéfices du CIO atteignent un niveau record de 21 836 crores de roupies au cours de l’exercice 21

Il a attribué l’augmentation des bénéfices aux gains de stocks, résultant des fluctuations des prix mondiaux du pétrole et de la hausse des ventes de produits pétrochimiques à forte marge.

L’Indian Oil Corporation (IOC) a annoncé mercredi un bénéfice net de Rs 21 836 crore sur une base autonome pour l’exercice terminé le 31 mars, ce qui est près de 17 fois plus élevé que le bénéfice de Rs 1 313 crore publié il y a un an.

Il s’agit du bénéfice annuel le plus élevé jamais enregistré par la société d’État de raffinage et de commercialisation du pétrole. Il a attribué l’augmentation des bénéfices aux gains de stocks, résultant des fluctuations des prix mondiaux du pétrole et de la hausse des ventes de produits pétrochimiques à forte marge.

La société a également annoncé l’approbation du conseil pour étendre la capacité de la raffinerie de Guwahati à 1,2 million de tonnes par an (MTPA) à partir de 1 MTPA.

Comme les prix de détail des produits pétroliers sont mis en correspondance avec les taux internationaux, la hausse des prix mondiaux du pétrole au cours de l’exercice 21 a signifié qu’au moment où IOC a vendu ses produits après avoir traité le brut, les tarifs de détail avaient augmenté. La marge brute de raffinage d’IOC, y compris les gains de stocks, était de 5,64 $ / baril contre une marge de 0,08 $ / baril en FY20.

IOC a vendu 81 tonnes de produits pétroliers au cours de l’exercice, marquant une baisse annuelle de 9,7%, principalement en raison du verrouillage pour contenir la propagation du coronavirus. IOC a réalisé les ventes pétrochimiques les plus élevées de son histoire, soit 2,5 MT au cours de l’exercice 21, en hausse de 20% par an. Le segment pétrochimique a rapporté un chiffre d’affaires de Rs 19 564 crore, 24% de plus que FY20.

«Notre débit de raffinage pour l’exercice 21 était de 62,351 MT et le débit du réseau de pipelines à l’échelle du pays de la société était de 76,019 MT au cours de l’année», a déclaré le président de l’IOCL, SM Vaidya.

Le chiffre d’affaires de la société au cours de la période a chuté de 8,9% par an à Rs 5,19 crore lakh, tandis que les dépenses ont chuté d’un plus net 12,8% à Rs 4,89 crore lakh. Le coût financier a chuté de 48% à Rs 3 093,9 crore, ajustant les gains de change de Rs 1 154,4 crore. Le conseil d’administration du CIO a également déclaré mercredi un dividende intérimaire de 1,50 Rs par action.

