Les bénéfices du S&P 500 devraient augmenter de 17,7% par rapport aux creux de la pandémie; ces secteurs peuvent conduire à la reprise

Les sociétés cotées à Wall Street devraient rebondir fortement après la forte baisse de 14,7% des bénéfices rapportée au premier trimestre de 2020. Les analystes de Wells Fargo estiment que les bénéfices du S&P 500 pour le trimestre de janvier à mars 2021 augmenteront de 17,7%, aidé par la base basse. Pendant ce temps, des secteurs tels que la finance et le matériel, parmi les plus durement touchés pendant la pandémie, devraient mener la reprise. «D’un point de vue historique, les bénéfices devraient dépasser les estimations du consensus, suivant un schéma similaire à celui établi après la grande crise financière», a écrit Krishna Gandikota, analyste en stratégie d’investissement chez Wells Fargo.

Suite à la crise financière de 2008, l’indice S&P 500 a connu une forte hausse de 64,5% des bénéfices au premier trimestre 2010, après le creux du marché en 2009. De même, après une forte baisse due au blocage induit par la pandémie, les bénéfices du S&P 500 devrait maintenant récupérer et bondir de 17,7%. Wells Fargo a en outre ajouté qu’ils prévoyaient une croissance de plus de 30% des bénéfices de l’année 2021, le bénéfice par action du S&P 500 atteignant un niveau record.

La reprise pourrait être tirée cette fois encore par la finance, suivie par les matériaux. «Les services financiers semblent prêts à mener la reprise avec une hausse attendue de 60,4%, suivis de près par les matériaux», a déclaré Gandikota. «Les marchés boursiers reflètent cette poussée des bénéfices avec des rendements trimestriels de 17,3% et 10,3% respectivement pour les services financiers et les matériaux», a-t-il ajouté. On estime que l’énergie et l’industrie sont à la traîne des bénéfices ce trimestre, aux prises avec l’endettement et la réduction des flux de trésorerie. Cependant, les deux secteurs pourraient mener la croissance des bénéfices en année pleine.

Compte tenu du rebond cyclique que Wall Street connaît à ce stade, Wells Fargo reste favorable sur les produits industriels, financiers et des matériaux. Les actions américaines à grande capitalisation, les actions à petite capitalisation ainsi que les actions des marchés émergents sont des poches où Wells Fargo est favorable. Parallèlement, il a une vision neutre des actions américaines à moyenne capitalisation.

