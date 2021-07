Les bénéfices d’Universal Music Group H1 augmentent de 38 % en glissement annuel

Bien qu’il ait été laissé à l’autel par SPAC Pershing Square Tontine Holdings, dirigé par Bill Ackman, Universal Music Group semble s’en sortir sans problème – avec de solides bénéfices générant beaucoup d’élan avant son introduction en bourse vantée.

Grâce à un solide tableau de bord des résultats du premier semestre, le méga-grand Universal Music Group a maintenant un élan avant son offre publique prévue au quatrième trimestre. La divulgation financière non auditée, partagée il y a quelques heures à peine avec Digital Music News, révèle un solide gain de 38 % des bénéfices mesurés par EBIT (bénéfice avant intérêts, impôts sur le revenu et amortissement). Dans l’ensemble, l’EBITA a atteint 753 millions d’euros, soit environ 892 millions de dollars, selon la société mère Vivendi, soit une augmentation de 37,7 % en glissement annuel.

« Au premier semestre 2021, l’EBITA d’UMG s’élève à 753 millions d’euros, en hausse de 37,7% à taux de change et périmètre constants par rapport au premier semestre 2020 (+32,8% à structure réelle), tandis que la marge d’EBITA s’améliore à 19,7% contre 16,4. % pour le premier semestre 2020, portée par la croissance du chiffre d’affaires et la maîtrise des coûts », a annoncé Vivendi.

Pour ceux qui recherchent un titre plus éclatant, l’EBITDA d’UMG (bénéfice avant intérêts, impôts sur le revenu, dépréciation et amortissement) avoisinait 1 milliard de dollars, soit dix chiffres. Concrètement, l’EBIDTA du premier semestre atteint 822 millions d’euros (ou 973 millions de dollars), en hausse de 31,8 % à taux de change constant, avec une marge d’EBITDA correspondante de 21,5 %.

Quoi qu’il en soit, Universal Music Group a connu un premier semestre très fructueux, stimulé par des gains vertigineux en termes d’enregistrements, d’actifs de publication, de streaming et même de produits physiques.

Globalement, le chiffre d’affaires de la musique enregistrée a bondi de 20% à taux de change constants. Cela semble solide, et UMG a souligné la croissance alimentée par COVID du streaming financé par la publicité et des actifs physiques (ce qui fait probablement référence au vinyle). Il comprend également une «réclamation de redevance numérique», qui est considérée comme modeste, ainsi qu’un «paiement de rattrapage d’un fournisseur de services numériques» non spécifié, qui pourraient tous deux brouiller légèrement l’analyse d’une année sur l’autre.

Au total, UMG a indiqué que les revenus d’abonnement et de streaming avaient bondi de 24,7%, tandis que les ventes physiques (encore une fois, très probablement alimentées par des disques vinyle) étaient en hausse de 40,1% par rapport à la même période l’année dernière.

En termes de chiffre d’affaires total, Universal a atteint 3,831 milliards d’euros (4,54 milliards de dollars), en hausse de 17,3 % à taux de change constants (et de 10,7 % en données réelles).

Au cours de la période, Universal Music Group était clairement en mode dealmaking. “Au cours du premier semestre 2021, UMG a conclu un certain nombre de nouveaux accords dans le domaine des médias sociaux, notamment avec TikTok, Triller et Snap Inc., entre autres”, a indiqué la société. «UMG a également annoncé un accord pour devenir le premier partenaire musical de Liteboxer, une société de boxe fitness à domicile. Cela fait suite à une série d’accords conclus récemment par UMG dans le domaine du fitness et du bien-être avec des sociétés telles que Calm et Equinox+.

Quant à Pershing Tontine, dirigé par Bill Ackman, cet accord n’est pas encore tout à fait terminé.

Les actionnaires de Pershing ont semblé amer sur l’acquisition d’actions UMG, qui était prévue à 10%. Aujourd’hui, Ackman a manifesté son intérêt pour l’achat d’au moins 5 % d’Universal Music Group et jusqu’à 10 %. Vivendi envisage à son tour de céder la participation restante pour atteindre le seuil de 10 %, tout en positionnant une part de 60 % pour l’investissement public via une introduction en bourse sur Euronext Amsterdam. Tencent détient les 20% restants.

Voici une ventilation complète des propriétaires actuels d’Universal Music Group.