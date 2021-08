Les bénéfices trimestriels de l’agence BTS Hybe bondissent de 79 % et approchent les 250 millions de dollars

L’agence BTS Hybe Corporation (anciennement Big Hit Entertainment) – qui exploite Big Hit Music – a réalisé une augmentation de plus de 79% de ses revenus en glissement annuel au cours du deuxième trimestre de 2021, selon un rapport sur les résultats récemment publié, alors que les revenus approchaient le quart d’un Milliards de dollars.

La société de divertissement basée à Séoul a révélé cela et d’autres statistiques de performance révélatrices dans sa ventilation des bénéfices du deuxième trimestre 2021, couvrant avril, mai et juin. Il convient de noter d’emblée que « l’économie de la Corée du Sud s’est développée au rythme annuel le plus rapide en une décennie au deuxième trimestre », selon ..

Malgré le retour progressif des divertissements axés sur la foule et la croissance économique lente dans d’autres pays, Hybe a réussi à générer un montant stupéfiant de 243,81 millions de dollars (278,61 milliards de yens), en tenant compte du taux de change actuel.

En plus de marquer une augmentation de plus de 79% par rapport à la même période en 2020, le total considérable des bénéfices signifie une amélioration d’environ 56% par rapport au premier trimestre de 2021, qui a généré 156,06 millions de dollars (178,33 milliards de yens) de revenus. Le bénéfice net de Hybe au deuxième trimestre 2021, pour sa part, s’est élevé à 18,23 millions de dollars (20,84 milliards de yens), soit une augmentation de près de 10 % d’une année sur l’autre et de 20,8 % d’un trimestre à l’autre.

En avril, mai et juin, Hybe a enregistré une croissance à deux ou trois chiffres dans chaque segment, à l’exception des concerts et des marchandises/licences. Les revenus de « l’implication directe des artistes » ont atteint 112,55 millions de yens/128,62 milliards de yens (en hausse de 92,7% en QoQ), et dans ce total, les « albums » ont atteint 93,61 millions de dollars/107,01 milliards de yens (en hausse de 96,2 % en QoQ), tandis que « Annonces, performances et gestion ” a franchi 18,90 millions de dollars/21,61 milliards de yens (en hausse de 76,9 % en glissement trimestriel).

Enfin, en termes de ventilation sectorielle, « L’implication indirecte de l’artiste » a atteint 131,21 millions de dollars/149,99 milliards de yens (en hausse de 34,4 % en glissement trimestriel), avec les « marchandises et licences » susmentionnées étant tombées à 43,83 millions de dollars/50,10 milliards de yens (en baisse de 22,7 % QoQ), contre 7,53 millions de dollars/8,60 milliards de yens pour le « Fan club, etc ». et 79,86 millions de dollars/91,29 milliards de yens pour le « contenu » (en hausse de 145,6% en glissement trimestriel et de 236,9% en glissement annuel).

En ce qui concerne les avoirs cumulés – Hybe a acquis en avril Ithaca Holdings de Scooter Braun dans le cadre d’un accord de plus d’un milliard de dollars – les actifs actuels sont passés d’environ 257,85 millions de dollars (294,65 milliards de yens) à la fin de 2019 à environ 1,23 milliard de dollars (1,40 billion de yens) en juin 2021. fin, le document révèle. Les actifs non courants ont également augmenté de façon spectaculaire au cours de la période, le total des actifs de la société (courants et non courants) ayant terminé le deuxième trimestre 2021 à 3,00 milliards de dollars (3,43 billions de yens).

De l’autre côté de la médaille, le passif total de Hybe est passé d’environ 165,80 millions de dollars (189,47 milliards de yens) à la fin de 2019 à 1,28 milliard de dollars (1,46 billion de yens) au 30 juin.

L’action Hybe (352820 sur la Bourse de Corée) était en hausse d’environ 1% par rapport à la clôture de la veille au moment de la publication, pour un prix par action de 261,13 $ (298 500 ). Le mois dernier, la société a clairement indiqué qu’elle continuerait à engager des poursuites contre les «auteurs de publications malveillantes» à propos de BTS.