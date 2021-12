Les Bengal Warriors de PKL et les Gujarat Giants à bord de WinZO en tant que sponsor principal

Vivo PKL est le deuxième événement sportif le plus regardé du pays

La plate-forme de jeux sociaux WinZO s’est associée à la société Future Group, Bengal Warriors et aux Gujarat Giants du groupe Adani pour la saison 8 de la Vivo Pro Kabaddi League (PKL). Selon le partenariat, le jeu à venir sera le nouveau sponsor principal des deux équipes. En se concentrant sur le développement d’un écosystème sportif culturellement pertinent, WinZO considère ce parrainage comme un soutien organique et un soutien aux talents locaux qui font la promotion de « Bharat ka Khel-Kabaddi ». « Tout comme Kabaddi, WinZO est également local et construit pour Bharat. L’opportunité a touché une corde sensible chez nous. Nous pensons que la Vivo Pro Kabaddi League va certainement donner un coup de fouet à la croissance du sport et des joueurs dans le pays. C’est une grande fierté pour nous de jouer notre rôle dans l’avancement de Kabaddi en Inde », a déclaré Paavan Nanda, co-fondateur et PDG de WinZO.

Vivo PKL est le deuxième événement sportif le plus regardé du pays, juste derrière la Premier League indienne (IPL), avec 430 millions de téléspectateurs. Avec ce partenariat, WinZO s’efforce de poursuivre un changement d’intérêts vers d’autres sports indigènes qui ont le potentiel de mettre en valeur le courage indien au niveau mondial. Capturant le sentiment indien et un large public en dehors de la périphérie des sports traditionnels tels que le cricket, WinZO a signé ce partenariat pour encourager le talent, les sportifs et l’esprit sportif brut.

En mettant l’accent sur les besoins interactifs des publics sur tous les marchés, le soutien de WinZO à ces équipes leur permettra de tirer parti de sa force vernaculaire. Hébergeant plus de 80 jeux en 12 langues pour une base d’utilisateurs de plus de 65 millions d’utilisateurs, 90 % de la base d’utilisateurs de WinZO sont répartis sur les marchés de niveau II à V. Avec une présence dans les régions les plus reculées du pays et 80% de la base d’utilisateurs consommant du contenu en langue vernaculaire, WinZO persiste à fournir des jeux et des formats interactifs sociaux qui sont appréciés par les masses, une synergie qui coïncide parfaitement avec Vivo PKL.

Pour Sandip Tarkas, PDG de Bengal Warriors, le jeu Kabaddi a vraiment trouvé sa juste place en tant que plus grande ligue sportive en Inde. « Bengal Warriors est l’une des équipes fondatrices de Vivo PKL et l’une des équipes les plus excitantes de la ligue. Avec l’association de WinZO, nous sommes sûrs que Kabaddi fera également sensation dans l’espace des jeux en ligne », a-t-il ajouté.

Lire aussi : Criteo entre en négociations exclusives pour acquérir IPONWEB



Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.