Les Bengals de Joe Burrow sont conçus pour quelque chose de plus grand

Le fiel. Tard dans le match de dimanche contre les Chiefs de l’AFC, les Bengals ont affronté un troisième et 27 de la ligne de 41 verges de Kansas City. Le match était à égalité et le plan prudent aurait été que le quart-arrière Joe Burrow joue la sécurité : lancer une courte passe, gagner environ 10 mètres et entrer dans la zone de placement.

Mais les Bengals de Burrow ne croient pas en la « prudence ». Ils pensent que vous pouvez prendre votre panier et le pousser dans les entrailles du stade Paul Brown de Cincinnati. Au lieu de cela, Burrow a décoché un tir sur la ligne de touche droite et a complété une passe de 30 verges au receveur recrue Ja’Marr Chase. D’abord en bas, Cincy. A présent, vous savez ce qui s’est passé ensuite. À deux reprises, les Bengals ont fait face à un quatrième et à un but à quelques centimètres de la zone des buts, mais plutôt que de frapper un panier de balles pour prendre une avance de 3 points et redonner le ballon à Patrick Mahomes, ils sont allés chercher le touché les deux fois . Les pénalités ont compensé les deux tentatives – le drapeau sur ce dernier jeu est venu après une faute douteuse de Kansas City sur le demi de coin L’Jarius Sneed qui a donné à Cincinnati un premier essai et finalement mis en place le panier gagnant.

Interrogé sur la conversion cruciale du troisième down en Chase après le match, Burrow a fait référence à… un mème de Patrick Mahomes.

« Tout le monde connaît ce mème », a déclaré Burrow à propos du jeu après le match. « F it, Ja’Marr est là-bas quelque part. »

Tant de choses ressortent de la victoire 34-31 de Cincinnati sur Kansas City. Burrow et Chase ont transféré leur chimie étonnante et record en tant que coéquipiers de LSU à une première saison record ensemble dans la NFL. Les Bengals ont remporté l’AFC North pour la première fois en six ans et se sont imposés comme un concurrent légitime de l’AFC. Ils ont pratiquement éliminé leurs rivaux de division – les Ravens, les Steelers et les Browns – de la course aux séries éliminatoires et semblent prêts à lutter pour le titre de division pour les années à venir. Mais ce qui ressort le plus en regardant Cincinnati cette saison, c’est son attitude « F it ».

Malgré l’une des infractions les plus jeunes de la NFL, Cincinnati ne craint rien ni personne. Parfois, cette audace est à son détriment. Le plus souvent, c’est une recette réussie. Cette équipe a absorbé la confiance inébranlable, inébranlable et parfois imprudente de Burrow et lui a insufflé la finesse et l’arrogance de l’un des meilleurs groupes de compétences de la ligue. C’est une combinaison carrément enivrante. Les fans à la recherche d’équipes de substitution pour les éliminatoires n’auront peut-être pas un meilleur choix que Cincinnati. Non seulement les Bengals ont battu Kansas City dimanche, mais ils ont peut-être également remporté le titre de Kansas City comme l’offensive la plus amusante du football.

Peu importe ce qui se passe en séries éliminatoires, la saison de Cincinnati a été un succès sans faille. Les Bengals jouent avec l’argent de la maison avant les séries éliminatoires, ce qui rend cette équipe jeune et talentueuse si dangereuse.

Au milieu du match de dimanche, la plaque signalétique de Burrow a été arrachée du dos de son maillot.

Cela semblait étrange, mais prouvait le vieux cliché selon lequel le nom sur le devant du maillot importait plus que celui sur le dos. En plus, tout le monde sait qui est Burrow maintenant.

Après avoir déchiré son LCA à mi-chemin d’une saison recrue intermédiaire en 2020, Burrow a passé cette saison à tenir la promesse qui a fait de lui le non. 1 choix. Burrow a dépassé les records de franchise d’Andy Dalton en une seule saison en lançant pour 4 293 verges et 34 touchés cette saison. Il a 971 verges (!) Au cours de ses deux derniers matchs, soit 3 verges de moins que jamais en deux matchs, tout en devenant le premier quart-arrière de l’histoire de la NFL à disputer des matchs consécutifs avec plus de 400 passes. verges, quatre passes de touché et aucune interception.

Dans le premier de ces deux matchs, il a réussi 525 verges contre Baltimore, le quatrième total le plus élevé de l’histoire de la NFL. Avant le match, le coordinateur défensif des Ravens, Wink Martindale, a été interrogé sur la différence entre défendre contre Aaron Rodgers et Burrow. Martindale a déclaré que Rodgers était un membre du Temple de la renommée mais qu’il n’était pas encore temps d’« acheter une veste en or » pour Burrow (un commentaire assez raisonnable). Mais rappelez-vous le mème de Michael Jordan – Burrow a pris personnellement la réponse de Martindale. Les Bengals ont augmenté le score sur Baltimore dans une victoire de 41-21. Burrow a décoché quelques tirs profonds en fin de match pour sécuriser ses 525 verges par la passe. Burrow, bien sûr, a refusé d’attribuer son explosion prolifique à tout ce que Martindale avait dit: « Je ne dirais pas que j’en ai été offensé », a-t-il déclaré après le match. « Je suis en deuxième année. Qui sait ce qui va se passer sur la route ? Je ne pensais pas que c’était un commentaire nécessaire.

Étonnamment, la performance de 525 verges de Burrow a été son total de passes le plus élevé à tous les niveaux, y compris sa seule saison en tant que partant à LSU, en 2019, lorsqu’il a établi le record de touchés en une seule saison. Après avoir remporté le championnat des éliminatoires de football universitaire cette année-là, Burrow et ses coéquipiers ont célébré la victoire avec des cigares. Il l’a fait à nouveau dimanche après que les Bengals ont remporté l’AFC Nord.

Le succès des Bengals cette saison n’est pas entièrement attribué à Burrow et à l’offensive. Le passeur d’agent libre Trey Hendrickson a été une révélation. Il a aidé à hisser la défense de Cincy du dernier rang dans les sacs en 2020 (17) dans le top 10 cette année avec 41. Dans le secondaire, les Bengals ont signé les demi de coin Mike Hilton, Chidobe Awuzie et Eli Apple cette intersaison, et les mouvements ont porté leurs fruits fantastiquement. Leur défense est passée du 23e au classement PFF en 2020 au 13e cette saison.

Mais le plus grand changement a été la sélection de Chase avec le cinquième choix du repêchage de cette année. Cincy a reçu beaucoup de critiques pour avoir pris un récepteur au lieu du plaqueur gauche de l’Oregon Penei Sewell, mais Chase est un joueur spécial. Il a 1 429 verges de réception cette saison, le plus grand nombre pour une recrue de l’histoire de la NFL, dépassant le précédent record établi par Justin Jefferson en 2020… qui était coéquipier avec Chase et Burrow à LSU. (Pas étonnant qu’ils soient allés 15-0.)

Le troisième et 27 attrapé de Chase était sa dernière réception lors d’une journée record. Sa dernière ligne de statistiques : 11 attrapés, 266 verges, trois touchés. Si 266 verges de réception ressemblent à une erreur d’impression, c’est parce que ce n’est que la 15e fois que ce nombre est atteint dans un match de la NFL. C’est le plus grand nombre de verges de réception en un seul match pour une recrue de tous les temps. Ce sont également les verges les plus reçues dans un match de l’histoire des Bengals (et c’est une franchise qui employait Chad Johnson et AJ Green). Chase n’est qu’à 11 verges du record de réception des Bengals en une seule saison, établi par Johnson en 2007. Il a plus de verges cette saison que Green n’en a eu en une seule saison au cours de ses 10 ans de carrière.

Chase n’est que le deuxième joueur à totaliser 1 200 verges sur réception et 12 touchés à 21 ans. Le seul autre joueur de ce club est Randy Moss. Il est généralement injuste de comparer les jeunes joueurs aux futurs membres du Temple de la renommée, mais, eh bien, avez-vous vu Chase jouer ? Moss n’est pas la meilleure comparaison pour Chase. Regardez cette photo de son premier touché contre les Chiefs : elle ressemble au slant-and-go du Super Bowl de Larry Fitzgerald.

Non seulement Chase a marqué sur cette pièce, mais il n’a même pas été touché.

Un joueur qui a ce genre d’accélération n’est généralement pas capable de surpasser les défenseurs pour les balles profondes. Et pourtant, regardez Chase marquer son deuxième touché en éliminant un défenseur. C’est Fitzgeraldesque. Son troisième était une bombe profonde où il a devancé tout le monde sur le terrain pour un touché de 69 verges. Ses touchés dimanche étaient comme un joueur de la NBA qui peut marquer de toutes les manières: se faufiler à travers cinq défenseurs dans un layup de transition sur l’ensemble du terrain sur une possession, slam-dunking sur la suivante, puis percer un pull-up de 30 pieds 3- aiguille. Chase, c’est comme si Ben Simmons pouvait tirer 3s.

Chase peut évidemment dominer les cornerbacks de la NFL. L’expérience et la régularité sont les seules choses qui le séparent des receveurs larges de premier plan comme Davante Adams, Cooper Kupp et Tyreek Hill.

La même chose peut être dite pour les Bengals. Chase et Burrow ne font que commencer. Enfer, Tee Higgins, qui a été repêché de Clemson avec le premier choix du deuxième tour en 2020, a capté 12 passes pour 194 verges et deux touchés au cours de la semaine 16. Chase, Higgins et Tyler Boyd constituent peut-être le meilleur corps de réception du toute la NFL pour le moment, compte tenu des blessures au Minnesota, à Dallas et à Tampa Bay (sans parler des démissions de Tampa Bay, euh, à la mi-temps). Et contrairement à ces équipes, les Bengals ont le temps de leur côté. Burrow vient d’avoir 25 ans le mois dernier. Le demi offensif Joe Mixon a lui aussi 25 ans. Higgins a 22 ans. Chase a 21 ans. Boyd, le membre le plus âgé de ce groupe, a 27 ans. Et cette équipe a déjà remporté plus de matchs cette saison qu’au cours de leurs deux années précédentes combinées.

Considérez également l’état de l’AFC Nord. Les Steelers sont à la recherche d’un nouveau quart-arrière. Les Browns devront prendre une décision difficile concernant Baker Mayfield. Les Ravens ont connu une fin de saison extrêmement décevante pour la quatrième année consécutive. Les Bengals pourraient avoir le noyau le plus prometteur et le plus durable de la division. Cette équipe tentera de remporter son premier match en séries éliminatoires en 30 ans, et avec toute la jeunesse et le talent de cette formation, cela ne semble pas être un long chemin.

« Nous sommes arrivés à ce point tellement de fois et n’avons pas réussi à capitaliser », a déclaré dimanche l’ailier défensif des Bengals Sam Hubbard, originaire de Cincinnati, à .. «C’est un peu le récit des Bengals de Cincinnati. Pour avoir l’opportunité de remporter la division et d’en profiter réellement et d’avoir cet élan pour les séries éliminatoires, c’est quelque chose qui n’est pas caractéristique des Bengals et cela signifie ce dont nous parlons depuis un certain temps sur la façon dont les choses changent et la direction que nous prenons en tant que franchise et en tant qu’équipe. C’est vraiment spécial.

En partant du non. 1 choix à non. 1 dans la division en deux ans est le type de redressement dont rêvent les fans. Les attentes augmenteront à Cincinnati après cette saison, mais l’avenir ne préoccupe guère les Bengals de Burrow. Leur qualité déterminante semble être à quel point ils sont concernés en ce moment. Leur fiel.

« Nous pouvons aller aussi loin que nous le voulons », a déclaré Chase aux journalistes après le match. « Nous venons de gagner l’AFC Nord. »

Aucune équipe ne voudra affronter Burrow en séries éliminatoires, d’autant plus que Ja’Marr est là-bas quelque part.

Inscrivez-vous à la newsletter The Ringer