Les Bengals prennent la tête de l’AFC North mais les Ravens ne peuvent pas être comptés

Si vous pariez sur les Bengals de Cincinnati pour remporter l’AFC North avant le début de la saison, vous n’êtes qu’à trois semaines d’un jour de paie majeur.

Les Bengals sont passés à la première place de la division après une victoire de la semaine 15 contre les Broncos de Denver et une défaite des Ravens de Baltimore contre les Packers de Green Bay. Les Bengals et les Ravens ont tous deux une fiche de 8-6, mais Cincinnati détient actuellement le bris d’égalité grâce à sa victoire face à face lors de la semaine 7.

Au début de la saison, les Bengals avaient les chances les plus élevées de toutes les équipes de l’AFC Nord de remporter la division à +2000 sur Tipico Sportsbook, ce qui signifie qu’un pari de 10 $ rapporterait 100 $. Maintenant, ils ne sont peut-être qu’à quelques affrontements de division avant d’encaisser ces cotes – à commencer par leur match contre les Ravens dimanche.

Les Steelers de Pittsburgh (7-6-1) et les Browns de Cleveland (7-7) sont également toujours en vie. Cependant, des affrontements difficiles ce week-end contre les Packers de Green Bay et les Chiefs de Kansas City, respectivement, rendent peu probable que l’un ou l’autre progresse bientôt. Si l’on veut pousser, il est plus probable que cela se produise lorsqu’ils s’affrontent lors de la semaine 17. À partir de là, les Steelers affrontent les Ravens et les Browns affrontent les Bengals lors de la semaine 18. bouleversé cette semaine.

Semaine 16 Semaine 17 Semaine 18 Bengals (8-6) vs Ravens vs Chiefs (10-4) aux Browns Ravens (8-6) aux Bengals vs Rams (9-4) vs Steelers Steelers (7-6-1) aux Chiefs contre Browns contre Ravens Browns (7-7) contre Packers (11-3) contre Steelers contre Bengals

Les Ravens avaient surmonté une saison pleine de blessures pour donner le rythme dans la division pendant la majeure partie de l’année, mais ces blessures les ont finalement rattrapés la semaine dernière lorsque le quart-arrière Lamar Jackson a été exclu en raison d’une entorse à la cheville. Ils ont perdu contre les Packers malgré le remplacement vaillant de Tyler Huntley. La sauvegarde a aidé Baltimore à se rapprocher d’une conversion de deux points pour réussir un bouleversement massif.

Cet effort des Ravens est la raison pour laquelle Cincinnati ne peut pas encore être inscrit comme champion de division. Les Bengals sont les favoris pour battre Baltimore, comme ils devraient l’être, mais l’écart de 2,5 points signifie qu’il devrait être proche.

Les Ravens sont défoncés, mais ils sont entrés dans la saison avec les chances les plus faibles de remporter la division pour une raison. Ils sont bien entraînés et profonds. S’ils peuvent presque éliminer l’une des meilleures équipes de la ligue dirigée par un favori MVP – avec un quart-arrière de sauvegarde – ils peuvent certainement s’entraîner avec une équipe incohérente et jeune des Bengals. Surtout si leur propre appelant MVP est de retour dans la gamme.

La meilleure chance des Ravens de battre les Bengals est de marquer des points. Leur défense – où les blessures ont fait le plus de victimes, surtout dans le secondaire – est mauvaise. Ils accordent le deuxième plus grand nombre de verges par match dans les airs et ont le deuxième plus petit nombre d’interceptions. Ils se classent parmi les trois derniers mètres autorisés par tentative de passe aux côtés des modestes Lions de Detroit et des Jets de New York. Baltimore est également dans les cinq derniers de la métrique DVOA de Football Outsiders pour la défense contre la passe.

L’entraîneur-chef John Harbaugh a dit qu’il espère que Jackson s’entraînera mercredi.

« Nous verrons comment la cheville réagit. Cela s’améliore », a déclaré Harbaugh lundi.

Même avec Jackson jouant lors de leur première rencontre, les Bengals ont infligé aux Ravens leur pire défaite de la saison. Baltimore détenait une avance au troisième quart de ce match mais a accordé 28 points sans riposte dans une défaite de 41-17. Cette explosion de 520 verges reste le match offensif le plus productif de Cincinnati cette saison. Joe Burrow a lancé pour plus de 400 verges et trois touchés, et Joe Mixon et Semaje Perine se sont précipités pour plus de 100 verges combinés et deux touchés.

Il aurait été injuste de s’attendre à ce type de production chaque semaine, mais l’offensive de Cincinnati est à peine fiable depuis lors. L’équipe est passée à 5-2 après ce match, mais est passée à 3-4 depuis. Jackson a été tout aussi incohérent. Et Huntley reste un joker s’il joue, ce qui rend ce match tout sauf prévisible, aussi important soit-il, des deux côtés.

Les choses ne deviennent que plus difficiles pour le perdant. Les Bengals ont les Chiefs à côté de leur calendrier, les Ravens affrontent les Rams de Los Angeles. De la même manière que les Browns et les Steelers sont des outsiders cette semaine, ni les Bengals ni les Ravens ne seront probablement favorisés dans ces affrontements. Donc, celui qui sort du match de dimanche avec une victoire a le meilleur chemin pour remporter la division.

Gannett peut gagner des revenus de Tipico pour les références du public à des services de paris. Tipico n’a aucune influence sur ces revenus et n’est en aucun cas dépendant ou lié aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Voir Tipico.com pour les termes et conditions. 21+ seulement. Problème de jeu ? Appelez 1-800-GAMBLER (NJ), 1-800-522-4700 (CO).