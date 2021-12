Les Bengals « renversent » les Ravens et s’imposent comme les leaders de l’AFC Nord

27/12/2021

Les Bengals de Cincinnati ont infligé aux Ravens de Baltimore leur quatrième défaite consécutive dimanche, celle-ci par 41-21. et ils étaient à une victoire de remporter le championnat du nord de l’AFC lors de la semaine 16 de la NFL.

Les Bengals, avec un bilan de 9 victoires et 6 défaites, a battu les Ravens (8-7), ainsi que les Steelers (7-6) à leurs deux matchs de la saison, qui le poursuivent dans la course au titre de division, leur donnant la chance de gagner dans les deux matchs restants.

Baltimore n’avait pas son quart partant Lamar Jackson, une sélection du Pro Bowl 2022, qui s’est fait une entorse à la cheville; ni avec son suppléant, Tyler Huntley, positif au covid-19 ; c’est donc le nouveau embauché (16 décembre) Josh Johnson, 35 ans, qui a commencé dès le coup de sifflet d’ouverture.

Le quart-arrière des Bengals, Joe Burrow, a complété le meilleur match de sa carrière professionnelle, avec 525 verges et quatre touchés.

Les chiffres en première mi-temps pour Burrow sont les meilleurs pour un quart-arrière de la ligue tout au long de la saison.

Il a réussi 299 verges, a réussi trois touchés et a mené son attaque pour marquer des points dans chacune de ses cinq séries; un « field goal » et quatre touchés sur sept ont quitté le tableau d’affichage avant la pause 31-14 en faveur des Bengals.

Les passes de touché de Burrow sont allées à Joe Mixon, Tyler Boyd et Tee Higgins. La course à pied a marqué Mixon.

Les Ravens ont reçu un envoi dans la zone des buts de Josh Johnson pour Rashod Bateman et un score par run de Devonta Freeman.

En seconde période, les Bengals ont obtenu un autre « champ de placement » et Burrow a maintenu la tendance : il a lancé une autre passe de touché, quatrième du match et deuxième derrière Tee Higgins.

Une passe de touché de Johnson à Andrews a rapproché Baltimore de 41-21 au quatrième quart.

Dans un autre match pour la suprématie de l’AFC East les Buffalo Bills, qui comptent 9 victoires et 6 défaites, battre les New England Patriots 33-21 (9-6) et actuellement ils sont chefs de la Division.

Les Bills ont dominé la première mi-temps avec 218 verges et deux passes de touché du passeur Josh Allen et un placement pour aller à la mi-temps avec une avance de 17-7.

Après la pause Buffalo a tenu son rival à distance avec une paire de paniers, et des annotations de Devin Singletary et Dawson Knox.

La Nouvelle-Angleterre a répondu avec deux touchés de Damien Harris pour porter le score à 33-21 pour les Bills.

Josh Allen a réussi 314 verges et a obtenu trois passes de touché.

La journée a commencé jeudi avec le triomphe du Titans 20-17 sur les 49ers.

Les Packers ont battu les Browns 24-22 et les Colts 22-16 contre les Cardinals samedi.

Le reste des matchs de la semaine 16 de la NFL :

Résultats de ce dimanche : Lions 16-20 Falcons, Ravens-Bengals, Rams 30-23 Vikings, Jaguars 21-26 Jets, Giants 10-34 Eagles, Chargers 29-41 Texans, Buccaneers 32-26 Panthers.

Plus tard, ils affronteront les Bears-Seahawks, les Broncos-Raiders, les Steelers-Chiefs et les Washington-Cowboys.

Les dauphins et les saints entreront en collision lundi.