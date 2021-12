Les Bengals se préparent à se déchaîner contre les Chargers lors de la semaine 13

Kelsey Conway du Cincinnati Enquirer revient sur On Site alors que les Bengals (-3,5) se préparent à accueillir Justin Herbert et les Chargers de Los Angeles dans l’Ohio. Le jeu de course de Cincinnati peut-il être à la hauteur de la tâche et soulager le quart-arrière Joe Burrow?

