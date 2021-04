Les Bergantiños restent avec les trois points contre Alondras (3-2)

04/04/2021 à 23h30 CEST

le Bergantiños a commencé par une victoire 3-2 à domicile contre Alouettes lors de leur premier match de la deuxième phase de la troisième division, qui a eu lieu ce dimanche dans le Comme Eiroas. Avec ce résultat, l’équipe des Carballés est première avec 51 points et les Cangués sixième avec 37 points en fin de match.

La première partie du jeu a commencé pour l’équipe visiteuse, qui a sorti la lumière avec un but de Jonas à la minute 8, concluant la première période avec le score de 0-1.

La seconde mi-temps a commencé de manière imbattable pour l’équipe Cangue, qui a augmenté son compte de score par rapport à son adversaire avec un but de Yahvé quelques minutes après le début de la seconde mi-temps, plus précisément à la 49e minute. Mais plus tard, l’équipe des Carballés s’est approchée du tableau de bord en réalisant le 1-2 grâce à un but de Jorge Cano en minute 57. Après un nouveau jeu a augmenté le score de l’équipe locale, mettant les tables grâce à un but de Yelco Alfaya à la 87e minute. Bergantiños, qui a réussi à revenir avec un nouvel objectif de Jorge Cano, qui a ainsi réalisé un doublé juste avant le coup de sifflet final, plus précisément dans les 90, mettant fin à l’affrontement avec un résultat de 3-2.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Bergantiños a donné accès à Uzal et Duc pour Anton et Martin Lamelas, Pendant ce temps, il Alouettes a donné accès à Cacheda et Vilariño pour Ivan Perez et Firi.

L’arbitre du duel a montré sept cartons jaunes. Des deux équipes, Anton, Toi non et Yelco Alfaya de l’équipe locale et Firi, Pablo Garcia, Jésus et Aitor Diaz L’équipe visiteuse a été réservée avec un carton jaune.

Avec ce résultat, le Bergantiños il obtient 51 points et le Alouettes avec 37 points.

Le deuxième jour, le Bergantiños jouera contre lui Arosa à la maison, tandis que le Alouettes fera face au Somozas dans son fief.

Fiche techniqueBergantiños:Brais, Vela, Aarón, Tuno, Iago López, Jorge Cano, Charly, Marcos Remeseiro, Yelco Alfaya, Antón (Uzal, min.61) et Martín Lamelas (Duque, min.68)Les alouettes:Nucho, Pablo García, Manu, Yahvé, Luismi, Iván Pérez (Cacheda, min.46), Jonas, Jesús, Aitor Díaz, Brais Martinez et Firi (Vilariño, min.79)Stade:Comme EiroasButs:Jonas (0-1, min.8), Yahvé (0-2, min.49), Jorge Cano (1-2, min.57), Yelco Alfaya (2-2, min.87) et Jorge Cano (3 -2, min.90)