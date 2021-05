Les berges se préparent à l’impact de la deuxième vague après avoir navigué dans la première vague; HDFC Securities sélectionne ces actions

HDFC Securities, dans un rapport, a déclaré que les banques dans sa couverture avaient déclaré des dérapages de 2,1% en année pleine au cours de l’exercice 2021. (Image: REUTERS)

La saison des résultats du quatrième trimestre tire maintenant à sa fin et la plupart des grands prêteurs, qui ont annoncé leurs résultats jusqu’à présent, ont traversé une année pandémique extrêmement difficile avec des provisions solides. La société de courtage et de recherche nationale HDFC Securities, dans un rapport, a déclaré que les banques dans sa couverture avaient signalé des dérapages de 2,1% sur l’ensemble de l’année au cours de l’exercice 2021. Cela représente une baisse par rapport à 2,5% au cours de l’exercice 2020. jusqu’à éviter la deuxième vague de la pandémie, qui a été plus grave, en termes de pertes en vies humaines.

Qui pourrait être vulnérable?

HDFC Securities a déclaré que son analyse, basée sur des hypothèses de dépréciation pour le premier semestre de l’exercice en cours, suggère que les banques qui ont levé des fonds propres au cours de l’année précédente ont construit un coussin de provisionnement de plus de 50 pb de plus que leurs pairs. «En supposant un seuil CET1 de 12%, nous identifions les banques de taille moyenne telles que City Union Bank et Federal Bank dans notre univers de couverture qui pourraient avoir besoin de renforcer leurs coussins de fonds propres», a déclaré HDFC Securities. Ils ont ajouté que les banques de taille moyenne sont plus vulnérables avec un risque de concentration géographique élevé dans leurs portefeuilles de prêts par rapport aux grandes banques.

Quoi acheter?

La Banque Axis: La société de courtage a une note d’achat sur Axis Bank avec un prix cible de Rs 758 par action. Depuis la mi-avril, le titre a bondi de près de 15% pour se négocier désormais à Rs 727 chacun. Le ratio P / E (x) devrait passer de 33,1 à 17,1 cet exercice.

Banque Bandhan: Le prêteur est resté un sous-performant jusqu’à présent cette année. Le titre est en baisse de 26% depuis le 1er janvier, pour se négocier désormais à 293 roupies par action. Cependant, HDFC Securities a une note d’achat sur le script avec un prix cible de Rs 413 chacun.

City Union Bank: Parmi les scrips préférés de HDFC Bank dans l’espace bancaire, l’action devrait grimper à un prix de 198 Rs par action par rapport aux Rs 173. L’action est en baisse de 4%, depuis le début de l’année, mais a gagné 15% depuis la mi-avril. .

Banque fédérale: Le prêteur du secteur privé a augmenté de 28% depuis le début de cette année et HDFC Securities estime qu’il existe un potentiel de hausse supplémentaire. La banque se négocie à Rs 86 par action et le prix cible pour la même chose est de Rs 97 chacun.

Banque ICICI: La banque fait partie des valeurs bancaires les plus appréciées pour HDFC Securities. ICICI Bank reste notre premier choix avec un prix cible de Rs 649 chacun, la banque autonome évaluée à 2,1x ABVPS ​​mars 2023. Notre thèse est ancrée sur un bilan solide, une capitalisation confortable et une capacité conséquente à gagner des parts de marché de manière disproportionnée.

Banque Nationale de l’Inde: Le prêteur public a grimpé en flèche de 48% jusqu’à présent cette année et se négocie maintenant à Rs 412 par action. HDFC Securities a déclaré que SBI offre un rapport risque-rendement attractif, en particulier en raison de sa performance étonnamment solide en matière de qualité des actifs. La société de courtage a un prix cible de Rs 490 sur le certificat.

