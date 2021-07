Les best-sellers britanniques Keane annoncent un concert Hop Farm dans le Kent pour juin 2022

Tops des charts pop-rock britannique Keane ont annoncé qu’ils joueraient au Hop Farm dans le Kent, en Angleterre, le 19 juin 2022. Ils seront rejoints lors du spectacle unique, mis en scène par LPH Concerts, par des invités spéciaux, le groupe de rock indépendant Flyte et en soutien à Michael Conryan.

Les billets ont été mis en vente ce matin (8 juillet) et sont au prix de 44,50 £ plus les frais de réservation. Keane devait jouer un concert de Forest Live à Bedgebury Pinetum à proximité l’année dernière, avant qu’il ne soit annulé en raison de la pandémie.

Le groupe a quelque 13 millions de ventes de disques à son actif dans une carrière qui a vu ses quatre premiers albums (Hopes and Fears, Under The Iron Sea, Perfect Symmetry et Strangeland) atteindre tous le numéro 1 au Royaume-Uni. Leurs tubes phares incluent « Everybody’s Changing », « Somewhere Only We Know » et « Is It Any Wonder ». Leur cinquième album, Cause and Effect, est sorti en septembre 2019 après une interruption de sept ans et a culminé à la deuxième place. Il a été suivi d’une tournée à guichets fermés au Royaume-Uni.

Le 17 juillet, Keane sortira le Dirt EP dans le cadre du Record Store Day 2 au Royaume-Uni. Il comprendra quatre chansons inédites des sessions Cause and Effect de 2019.

La Hop Farm, vieille de 450 ans, est un parc de campagne de 400 acres à Beltring, près d’East Peckham dans le Kent. L’apparition de Keane l’année prochaine sera un retour aux sources pour le groupe, qui s’est rencontré pendant leurs années d’école dans la ville voisine de Tonbridge. Avant leur visite, Hop Farm doit accueillir des émissions de la pop star Olly Murs (18 septembre) et du géant vocal Monsieur Tom Jones (19).

Le site est également connu pour son ancienne série de festivals Hop Farm, qui a débuté en 2008 et s’est déroulé chaque année jusqu’en 2012. Le festival a accueilli de diverses manières Neil Young, Bob Dylan, Paul Weller, et Van Morrison, et est peut-être mieux connu pour la sécurisation Prince en tête d’affiche en 2011.

