Les BET Awards ont atteint un bas niveau d’évaluation de tous les temps – Rejoindre les Grammys, les Oscars et les AMA

Quel est l’avenir des remises de prix, en particulier des remises de prix musicales ? Cela est devenu une question encore plus urgente aujourd’hui après les résultats désastreux des évaluations des BET Awards.

Malgré une cavalcade de superstars et le retour d’un public en direct, les BET Awards n’ont pas pu échapper aux problèmes d’audience qui affligent les remises de prix. Selon les données d’audience partagées aujourd’hui par le réseau et producteur Jesse Collins Entertainment, la diffusion simultanée des BET Awards 2021 a atteint 2,4 millions, en baisse substantielle par rapport aux 3,7 millions de l’année dernière. C’est un autre plus bas historique depuis le début de la cérémonie de remise des prix emblématique en 2001.

La diffusion terne fait suite à des notes tout aussi problématiques d’autres récompenses, notamment les Oscars (Oscars), les Grammy Awards et les American Music Awards, qui ont tous atteint des nadirs en 2021. Désormais, les BET Awards deviennent la dernière remise de prix. pour afficher des plus bas historiques, soulevant plus de questions sur le format des récompenses autrefois fiable.

En termes de répartition de l’audience, le gala a attiré 2,4 millions de téléspectateurs sur diverses chaînes ViacomCBS, en particulier BET, BET Her, MTV, MTV2, Logo, TV Land et VH1. La station phare de BET a attiré 1,7 million de téléspectateurs pour l’émission elle-même, bien que la chaîne ait flanqué son événement annuel avec des programmes préparatoires tels que The Countdown to BET Awards.

Au total, le réseau a enregistré 4,6 millions de téléspectateurs dans toutes les émissions liées aux BET Awards, tout en menant le groupe démographique critique des 18-49 ans.

Le résultat terne n’est pas dû à un manque de talent. Au lieu de cela, les BET Awards 2021 étaient absolument remplis de superstars. L’animateur Taraji P. Henson a dirigé un ensemble d’artistes et d’invités de grande puissance comprenant Tyler the Creator, Lil Nas X, Megan Thee Stallion, DaBaby, Busta Rhymes, Method Man, Issa Rae, Michael K. Williams, Migos, Moneybagg Yo, Roddy Ricch, Swizz Beatz, The Lox, DJ Khaled, HER et Jazmine Sullivan, entre autres. Même la députée Maxine Waters était présente pour le gala.

En d’autres termes, il s’agissait d’un casting éblouissant pour tous ceux qui aiment la musique – bien que le casting riche en talents soulève encore plus de questions sur les raisons pour lesquelles le nombre d’audience n’était pas plus élevé. L’année dernière, la pandémie a entraîné des baisses choquantes du nombre de téléspectateurs, un problème également rencontré par les grandes ligues sportives comme la NFL. Mais il n’est toujours pas tout à fait clair pourquoi les chiffres d’audience changent autant.

Une explication est que les remises de prix – et les événements sportifs, d’ailleurs – manquent tout simplement de grésillement sans foule en direct. Mais des émissions complètes comme les BET Awards n’ont pas ramené les téléspectateurs, remettant fortement en question cette hypothèse.

Une autre théorie est que le format de la remise des prix lui-même devient obsolète pour le public d’aujourd’hui. Dans le cas des Oscars, les discours interminables et les gifles dans le dos n’ont pas fait grand-chose pour exciter les téléspectateurs, surtout compte tenu des milliers d’autres options multimédias disponibles sur plusieurs écrans.

Cela inclut un virage vers les médias sociaux, qui sont plus difficiles à capturer et à monétiser. Sur ce front, les BET Awards ont attiré 10,2 millions d’interactions sociales, une augmentation de 83 % d’une année sur l’autre (et une augmentation de 64 % par rapport à 2019), selon BET. #BETAwards a également été le hashtag le plus tendance sur Twitter pendant 5 heures consécutives.