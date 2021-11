Les Betis s’installent dans la première demi-heure

21/11/2021 à 20:41 CET

Fans d’Isaac

Elche ne pouvait rien faire. Le vent de Pellegrini, qui a balayé les franjiverdes en seulement une demi-heure, a permis au Betis de prendre plus de trois points à Martínez Valero. Aussi récupérer le moral après le tragique de la semaine dernière, au cours duquel il a perdu ses trois rencontres.

ELC

PARI

Elche

Badía, Barragán (Palacios, 63′), Enzo Roco, Bigas (Diego, 46′), Mojica, Josan (Carrillo, 74′), Gumbau, Mascarell (Guti, 63′), Pastore (Tete Morente, 46′), Lucas Pérez, Lucas Boyé.

Le vrai Betis

Rui Silva, Bellerín, Pezzella (Édgar, 52′), Víctor Ruíz, Álex Moreno, Paul, Canales (Gardé, 69′), Rober (Tello, 80′), Fekir, Juanmi (Ruibal, 69′), Willian José ( Carvalho, 80′).

Buts

0-1, M. 12, Juanmi. 0-2, M. 24, Willian José. 0-3, M. 27, Fekir.

Arbitre

Pizarro Gómez (de Madrid). TA : Juanmi (18′), Boyé (53′), lex Moreno (90′). TR : Bellerin (68′).

Stade

Martinez Valero. 15 000 ESP.

La fête s’est ouverte très tôt, avec une erreur dans la sortie du ballon par Mojica, qui a envoyé le ballon du côté vers le centre, et le Betis ne l’a pas raté. Álex Moreno a corrigé son marqueur et a ouvert pour Juanmi, qui défini croisé pour marquer le premier.

Ceux de Fran Escribá n’ont pas bien réagi au résultat initial, et Le Betis a profité de l’élan pour creuser la plaie et les distances ouvertes dans l’électronique. Fekir a pardonné à Badía dans le premier, lors d’une belle intervention du but catalan, qui a sauvé son équipe de la victoire.

Rien ne pouvait faire Badía peu de temps après, après un penalty innocent de Barragán sur Juanmi. Willian José était chargé de transformer la peine maximale avec un tir puissant au centre du but.

Il semblait que les Andalous pouvaient en avoir assez avec le 0-2, mais ils se sont lancés pour plus. Fekir a profité d’une grossière erreur de Bigas de commander un contrecoup qu’il était lui-même chargé de définir. Le français frapper violemment la balle, d’un coup de pied, pour vaincre Badía par le bâton court.

Le Betis semblait pouvoir battre, encore plus si possible, mais petit à petit Elche entrait dans la réunion. Bien sûr, avant la pause, n’a saisi aucune opportunité sur le but de Rui Silva.

Après la pause, le script du jeu était différent, mais Elche n’a pas su préciser ses chances. Lucas Boyé, le plus insistant des siens, s’est efforcé, mais d’abord Rui Silva a gagné le match, puis tiré de face, à plat, près du bâton.

Le jeu semblait qu’il n’allait pas avoir plus d’histoire, mais quelque chose a été encouragé à partir de la minute 66. Un ballon profond vers Tete Morente conduit à l’expulsion de Bellerín, ce qui a empêché l’ailier d’être seul face à Rui Silva.

Elche a poussé onze contre dix, mais Il n’a pas non plus trouvé le prix du but. Carrillo, qui est sorti de rafraîchissement, a essayé avec deux tirs à la tête, et Boyé eu le plus clair avec un avertissement que Rui Silva a dévié avec une grande intervention pour laisser une feuille blanche.