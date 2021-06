Les Bidens disent au revoir au champion ⋆ .

C’est peut-être “Caturday” sur les réseaux sociaux, mais les utilisateurs de Twitter ont fait leurs adieux tristes mais doux à l’un des premiers chiens samedi.

Le président Joe Biden et la première dame Jill Biden ont publié une déclaration annonçant le décès de leur berger allemand bien-aimé, Champ. Champ, ont-ils dit, avait été avec la famille pendant leurs “moments les plus joyeux” et “les jours les plus accablés de chagrin”.

“Nous aimons notre gentil et gentil garçon et il nous manquera toujours”, ont déclaré le président et la première dame.

Le président Joe Biden caresse le chien de la famille Biden Champ dans le bureau ovale de la Maison Blanche le mercredi 24 février 2021, avant une réunion bipartite avec les membres de la Chambre et du Sénat pour discuter des chaînes d’approvisionnement. (Photo officielle de la Maison Blanche par Adam Schultz)

“Nos cœurs sont lourds aujourd’hui alors que nous vous informons tous que notre bien-aimé berger allemand, Champ, est décédé paisiblement à la maison”, indique le communiqué. «Il était notre compagnon constant et chéri au cours des 13 dernières années et était adoré par toute la famille Biden. Même si la force de Champ diminuait au cours de ses derniers mois, lorsque nous entrions dans une pièce, il se relevait immédiatement, sa queue remuant toujours, et nous caressait le nez pour une égratignure à l’oreille ou un frottement du ventre. Où que nous soyons, il voulait être, et tout allait mieux quand il était à côté de nous », ont-ils déclaré dans le communiqué.

Les Bidens ont poursuivi: «Il n’aimait rien de plus que de se pelotonner à nos pieds devant un feu en fin de journée, de se joindre à nous en tant que présence réconfortante lors de réunions ou de prendre le soleil dans le jardin de la Maison Blanche. Dans sa jeunesse, il était le plus heureux de courir après des balles de golf sur la pelouse de l’observatoire naval ou de courir pour attraper nos petits-enfants alors qu’ils couraient dans notre arrière-cour dans le Delaware.

