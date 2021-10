Les bienfaits de dormir sur le dos, mieux que sur le côté | La vie

Il n’y a pas de consensus sur la meilleure position pour dormir, mais le faire sur le dos a ses avantages…

De votre côté, en position fœtale, voire sur le ventre… Il y en a beaucoup postures de sommeil. Avez-vous essayé la position couchée?

C’est ainsi que les physiothérapeutes l’appellent, et cela signifie essentiellement face vers le haut. C’est-à-dire, avec votre dos entièrement appuyé sur le matelas.

Comme le site Healthline nous le dit, dormir sur le dos a de nombreux avantages. En fait, c’est ainsi qu’ils recommandent que les bébés dorment, pour réduire les risques de syndrome de mort subite.

Bien qu’il existe des experts qui recommandent de dormir sur le côté, d’autres optent pour la position couchée.

Surtout si vous souffrez de certains problèmes pour vous reposer, ce que nous allons voir ensuite.

Réduit les maux de dos, de cou et de tête

Si vous souffrez de maux de dos et de cou, essayez de dormir sur le dos.

Se produit moins de pression sur la colonne vertébrale et reste droit, soulager la douleur. Cela aussi Réduit les maux de tête.

Une étude a montré que dormir sur le dos avec les mains sur les côtés ou sur la poitrine est la meilleure position pour prévenir la douleur.

Vous aide à vous réveiller avec la lumière

Si vous programmez les lumières pour qu’elles s’allument à une certaine heure, dormir sur le dos vous permettra de les détecter plus facilement.

Ainsi, vous pouvez arrêter d’utiliser le réveil ennuyeux.

Aide à mieux respirer et soulage la sinusite

Dormir sur le dos comprime moins le diaphragme le faire de côté.

De cette façon, nous facilitons la respiration, et nous favorisons la création de mélatonine, qui favorise le sommeil et le repos.

Éviter les problèmes de visage

Dormir sur le côté, c’est reposer son visage sur l’oreiller pendant des heures.

L’oreiller absorbe le sébum de la peau et des cheveux, qui atteint le visage et peut provoquer des irritations, des rougeurs, des points noirs et d’autres problèmes. Aussi rides et ridules.

Si vous dormez sur le dos, votre visage ne touchera pas l’oreiller, évitant ainsi ces problèmes.

Réduit les poches du visage et les cernes

Pendant le sommeil, la position du visage redistribue les fluides de celui-ci. Si vous dormez sur le côté, les fluides tombent et peuvent provoquer des poches sur le visage ou des cernes d’un seul côté.

Lorsque vous dormez sur le dos, les fluides sont répartis uniformément.