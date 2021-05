Les bienfaits de la musique dans le développement cognitif des bébés | Vie

Selon une étude publiée dans la revue PNAS, les bébés sont capables de ressentir la musique et d’y réagir avec des émotions, produisant de nombreux bienfaits chez les nouveau-nés.

Ils disent que la musique apaise les bêtes et quelque chose comme ça arrive avec les bébés. On a toujours pensé que la musique était bonne pour les bébés, soit parce qu’elle les détend, soit parce qu’elle les aide à développer leur créativité.

La question est: est-ce vrai? La musique a-t-elle vraiment des avantages pour les bébés?

Une étude financée par l’Union européenne et publiée dans la revue scientifique PNAS indique que Les bébés sont capables de ressentir la musique et d’y réagir avec des émotions, de la même manière que les adultes.

Pour arriver à ces conclusions, l’équipe d’experts a réalisé une analyse des activations cérébrales des nouveau-nés au cours de leurs 3 premiers jours de vie.

Les résultats des IRM ont révélé non seulement qu’il existe une prédisposition neurologique spécifique à la perception de la musique, mais aussi la musique aurait plusieurs avantages pour les bébés, selon le journal El Mundo.

La musique à un âge précoce ou précoce améliore le système cognitif, puisqu’elle nourrit le cerveau, pouvant ainsi favoriser la mémoire, la concentration et même l’attention grâce à la sensibilité qu’elle favorise chez l’enfant.

Ceci est dû au fait le son de la musique active la zone cérébrale droite, c’est-à-dire celle liée aux émotions, ce qui produit un certain attachement aux structures harmoniques et rythmiques, ce qui facilite leur apprentissage grâce à sa répétitivité.

De plus, parfois les fameuses «lalations musicales» sont produites, ou ce qui est pareil, une sorte de vocalisations mélodiques, encourageant ces bébés à apprendre à chanter et à parler beaucoup plus tôt que les autres.

Une sorte d’auto-communication se crée grâce aux sons musicaux, où les nouveau-nés cherchent un moyen d’exprimer ce qu’ils ressentent.

Mais le plus important est que la musique peut même être utilisée comme thérapie pour traiter certains problèmes liées à la communication et même au système moteur.

La musicothérapie vise à réduire l’hormone du stress appelée cortisol, ainsi qu’à générer une sensation de bien-être grâce à la stimulation de la production d’endorphines.

Un exemple clair de cela pourrait être le soi-disant effet Mozart, une croyance qui explique que la musique de ce compositeur aide à stimuler l’intelligence des bébés, selon un article publié sur le portail de la revue Dialnet.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Yaiza García García.